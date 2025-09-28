Nghệ An mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập cục bộ trước bão số 10

Sáng 28/9, trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ, nhiều khu vực ở Nghệ An hứng mưa lớn, gây ngập cục bộ một số tuyến đường trung tâm.

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, từ sáng 27/9, Nghệ An có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) xuất hiện mưa lớn từ 6h ngày 28/9. Mưa lớn liên tục trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.

Nước dâng ngập hơn nửa bánh xe làm nhiều xe chết máy. Một số người phải xuống xe dắt bộ qua đoạn đường ngập.

Ô tô, xe máy gặp khó khăn khi di chuyển qua các tuyến phố cũ như Phan Bội Châu, Trường Chinh, Đặng Thái Thân... do tình trạng ngập cục bộ.

Anh Nguyễn Anh Dũng (38 tuổi, sinh sống tại đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh) cho biết: "Sáng nay, tôi phải đi vòng nhiều đoạn để tránh ngập. Gia đình đang khẩn trường củng cố, chằng néo, tránh hư hỏng tài sản trước khi cơn bão số 10 ập đến".

"Thịệt hại do cơn bão số 5 gây ra còn chưa khắc phục xong, tôi lại phải hối hả chuẩn bị cho cơn bão số 10 sắp đến. Để sửa chữa các thiệt hại do cơn bão cũ gây ra, gia đình tôi phải vay tiền mà còn chưa trả xong, nếu cơn bão này còn mạnh hơn thì chỉ sợ trắng tay", một người dân ở phường Thành Vinh lo lắng.

Tại các địa điểm bị ngập, lực lượng công nhân môi trường đang khẩn trương huy động nhân sự tới xử lý và khơi thông dòng chảy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao các địa phương, đơn vị tổ chức chặt tỉa cành cây, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại.

Trung tâm khí tượng nhận định từ trưa đến chiều nay, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16, sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền từ tối và đêm..

Từ 28/9 đến sáng 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa ở vùng Đồng bằng ven biển và Trung du phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Trước đó, tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển từ 5h ngày 27/9, yêu cầu khẩn trương di dời người dân ở vùng ven biển, khu vực thấp trũng, có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn.