Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 10 Bualoi trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, khả năng còn mạnh

  • Chủ nhật, 28/9/2025 10:13 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Bão số 10 Bualoi hiện trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 140 km và vẫn duy trì cường độ mạnh, dự báo trong 12 giờ tới bão mạnh lên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày và đêm nay là giai đoạn bão số 10 Bualoi tác động mạnh nhất đến đất liền và ven biển nước ta.

Lúc 9h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30 km/h.

Khoảng 19h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị và mạnh lên với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Bao so 10 Bualoi anh 1

Bão số 10 Bualoi duy trì cường độ mạnh khi áp sát đất liền miền Trung. Nguồn: NCHMF.

Khoảng tối đến đêm 28/9, bão số 10 Bualoi đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. Lúc 7h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 12.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Đến 16h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 10 Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/h, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông). Cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

"Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía tây của bão gây mưa sớm. Dù trên biển và cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 Ragasa nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đất liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9", ông Lâm nói.

https://vtcnews.vn/bao-so-10-bualoi-tren-vung-bien-quang-tri-da-nang-kha-nang-con-manh-them-ar967887.html

Huệ Nguyễn/VTC News

Bão số 10 Bualoi Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Trị Bão Bão số 10 Bualoi

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Đà Nẵng

      Đà Nẵng
      • Diện tích: 1.285km2
      • Dân số: 1,347 triệu (2016)
      • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
      • Vùng: Nam Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 236
      • Biển số xe: 43

    • Thừa Thiên - Huế

      Thừa Thiên - Huế
      • Diện tích: 5.033,2 km²
      • Dân số: 1.143.572
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 234
      • Biển số xe: 75

    • Quảng Trị

      Quảng Trị
      • Diện tích: 4.739,8 km²
      • Dân số: 612.500
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 233
      • Biển số xe: 74

    Đọc tiếp

    Oto tong lien hoan xe may, mot nguoi tu vong hinh anh

    Ôtô tông liên hoàn xe máy, một người tử vong

    2 giờ trước 08:03 28/9/2025

    0

    Sau khi tông phải xe máy đi cùng chiều làm lái xe bị thương, chiếc ôtô tiếp tục vọt sang đâm thêm 1 xe máy đi ngược chiều làm tài xế xe này tử vong. Chiếc ôtô chỉ dừng lại khi tông vào cột điện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý