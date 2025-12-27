Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghi vấn chập điện trong vụ cháy khiến 4 người chết ở Đắk Lắk

  • Thứ bảy, 27/12/2025 21:10 (GMT+7)
Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, công ty đang yêu cầu đơn vị chuyên môn báo cáo các nội dung liên quan vụ nghi vấn chập điện ở cột điện bên ngoài.

Khoảnh khắc ngọn lửa bốc cháy khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc có một ngọn lửa bùng phát lúc rạng sáng 27/12 tại trụ điện trước căn nhà bị cháy, 4 người trong gia đình tử vong.

Ngày 27/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 4 người trong gia đình tử vong ở số 56, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú vào rạng sáng cùng ngày.

Theo hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, lúc 2h47 cùng ngày, cột điện phía trước căn nhà bị cháy xuất hiện các tia lửa. Sau đó, ngọn lửa bùng phát tại cột điện này. Tuy nhiên, camera an ninh không quay rõ thời điểm cột điện bị cháy, trong nhà đã xuất hiện đám cháy hay chưa.

Chay nha 4 nguoi chet anh 1

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy.

Liên quan đến nghi vấn trên, lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết công ty đang yêu cầu đơn vị chuyên môn báo cáo các nội dung liên quan vụ việc.

“Bước đầu, chúng tôi nghi vấn do chập điện từ bên trong nhà, gây phóng điện ra bên ngoài cột, gây cháy ở cột điện. Hiện chúng tôi vẫn phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc, chưa có kết luận cuối cùng”, lãnh đạo này nói.

Chay nha 4 nguoi chet anh 2

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà, hiện chưa thể khẳng định vụ cháy nhà do chập điện ở cột điện.

“Chúng tôi ghi nhận hiện tượng nghi vấn ở cột điện. Tuy nhiên, để kết luận phải điều tra, làm rõ. Hiện chưa thể kết luận vụ cháy nhà do chập điện từ cột điện được”, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nói.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, khoảng 2h55 rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 56, thôn Đoàn Kết, trên quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ hỏa hoạn khiến anh D. và vợ là chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) cùng hai con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong. Riêng bé trai 26 ngày tuổi bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

https://vtcnews.vn/chay-nha-o-dak-lak-4-nguoi-tu-vong-dien-luc-noi-gi-ve-nghi-van-chap-dien-ar995402.html

Minh Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

