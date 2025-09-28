Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bão Bualoi chưa đổ bộ, lốc xoáy đã cuốn bay hơn 70 mái nhà ở Huế

  • Chủ nhật, 28/9/2025 10:03 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Mặc dù chưa đổ bộ đất liền, bão số 10 Bualoi đã gây ra trận lốc xoáy, làm tốc mái hơn 70 ngôi nhà và trường học tại Huế, cùng nhiều thiệt hại khác.

UBND xã Quảng Điền (TP Huế) xác nhận một trận lốc xoáy quét qua địa bàn vào chiều 27/9, gây thiệt hại cho ba thôn An Xuân Đông, An Xuân Tây và An Xuân Bắc.

Cụ thể, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà bị tốc mái; thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà tốc mái hoặc bị ảnh hưởng, khu vực trường học bị sập mái che, gãy trụ điện; thôn An Xuân Bắc có khoảng 15 nhà bị ảnh hưởng.

Địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Bao Bualoi anh 1

Khoảng 75 ngôi nhà ở xã Quảng Điền (TP Huế) bị tốc mái, thiệt hại sau trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: T. Hiệp.

Cùng ngày, UBND phường An Cựu (TP Huế) cho hay thi thể người phụ nữ mất tích giữa dòng nước dữ khi ra bến xe về quê được tìm thấy chiều 27/7 sau khi nước rút, cách nơi gặp nạn không xa.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, do ảnh hưởng bão số 10, khu vực ven biển thành phố có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, kèm mưa to đến rất to. Các xã, phường ven biển như Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú có nguy cơ cao bị ảnh hưởng, đe dọa an toàn người dân và tài sản.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường từ 10h đến 14h ngày 28/9, trừ trường hợp đặc biệt hoặc làm nhiệm vụ, cho đến khi có thông báo mới. Mọi người theo dõi diễn biến bão qua ứng dụng Hue-S, trang Facebook "Phòng chống thiên tai TP Huế" và Đài Khí tượng Thủy văn thành phố.

Trong tình huống khẩn cấp, người dân gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ.

Lúc 9h ngày 28/9, bão số 10 trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30 km/h.

Khoảng 19h ngày 28/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị và mạnh lên với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Khoảng tối đến đêm 28/9, bão số 10 Bualoi đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. Lúc 7h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 12.

