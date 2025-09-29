Ngư dân bám trụ phao tiêu suốt 6 giờ trên biển Quảng Trị
Ngư dân Nguyễn Văn Trường ôm phao tiêu hàng hải suốt 6 giờ, sau khi tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trước hoàn lưu bão của cơn bão số 10.
Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).
Trưa 27/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi giữ xe số 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông (TP.HCM), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.
Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đang xác minh kẻ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình “húc” vào xe máy của một phụ nữ mặc quân phục đang dừng đèn đỏ.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, bão số 10 có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.
Tối 26/9 ở phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.
Tài xế ô tô đầu kéo ôm cua tốc độ cao rồi phanh gấp, chiếc xe xoay ngang đường, đuôi rơ-moóc văng trúng xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.
Dù hệ thống camera AI đã được triển khai để giám sát và xử lý vi phạm, nhưng tại Hà Nội, không khó bắt gặp cảnh người dân vô tư vượt đèn đỏ, leo vỉa hè hay đi ngược chiều...
Một clip ghi lại cảnh tượng xe máy va chạm với tàu hỏa tại điểm giao cắt ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh) vào ngày 25/9.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động gió mạnh của bão Ragasa với cường độ có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9.