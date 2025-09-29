Bão số 10 vẫn gây gió giật cấp 11 sau nhiều giờ đổ bộ

Sau nhiều giờ đổ bộ đất liền, bão số 10 vẫn chưa suy yếu hẳn, gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 ở khu vực biên giới Nghệ An -Trung Lào

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 10h ngày 29/9, tâm bão số 10 (Bualoi) đã di chuyển tới đất liền khu vực biên giới Nghệ An -Trung Lào. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Trong những giờ tới bão giữ hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Chiều cùng ngày, bão suy yếu dần thành vùng áp thấp ở khu vực Thượng Lào.

Vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) trên đất liền lúc 10h sáng 29/9. Hoàn lưu bão còn gây mưa lớn cho miền Bắc, Thanh Hoá - Quảng Trị đến ngày 30/9. Ảnh: NCHMF.

Trước đó, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, sáng sớm 29/9, sau cả đêm quần thảo ở Nghệ An - Hà Tĩnh, bão chưa có dấu hiệu suy yếu. Người dân tại khu vực tâm bão trải qua một đêm trắng giữa tiếng gió rít liên hồi, mưa trút như trút nước.

Cây xanh gãy đổ la liệt, mái tôn bay tứ tung, nhiều nhà dân bị tốc mái, tường sập, cửa kính vỡ vụn. Hệ thống điện ở một số khu vực bị gián đoạn. So với bão số 5 vừa qua, bão Bualoi được đánh giá có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, lâu hơn.

Hình ảnh gió bão tàn phá, gây thiệt hại tại phường Cửa Lò (Nghệ An) lúc 7h sáng 29/9. Ảnh: Việt Linh.

Ảnh hưởng của bão, trong sáng nay, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) sáng nay có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) sáng nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 tới 4 m, biển động mạnh.

Cũng trong sáng nay, ven biển và các đảo từ Hải Phòng - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5 m. Nguy cơ ngập nơi khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn.

Đêm qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/9 đến 3h ngày 29/9 có nơi trên 200 mm như trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233,2 mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204,8 mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237,6 mm, trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248,8 mm.

Dự báo từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Ngoài ra, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên ngày và đêm 29/9, khu vực Tây nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão Bualoi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sau khi càn quét khu vực miền Trung nước này vào ngày 26/9, bão vào Biển Đông tối 26/9.

Với tốc độ di chuyển quá nhanh (có lúc nhanh hơn gấp đôi cơn bão thông thường), cường độ rất mạnh và hướng di chuyển tây tây bắc, Bualoi đang là cơn bão mạnh nhất tác động đến đất liền nước ta từ đầu năm nay với sức gió mạnh nhất ghi nhận được trên đất liền cấp 11, giật cấp 14.