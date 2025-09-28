Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cá voi ‘khủng’ dài 10 m dạt vào đặc khu Lý Sơn giữa bão số 10

  • Chủ nhật, 28/9/2025 21:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Giữa sóng to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, người dân đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một xác cá voi “khủng” dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ.

Chiều 28/9, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một xác cá voi dài khoảng 10 m trôi dạt vào bờ biển gần danh thắng Hòn Đụn ở đảo Bé.

Anh Đặng Sâm (trú ở đảo Bé) cho biết, xác cá voi trôi dạt vào bờ lúc 13h cùng ngày trong tình trạng đã phân hủy nặng, nhiều khả năng chết từ 5 ngày trước. “Trên thân cá còn cuốn chặt lưới, có thể bị vướng 'lưới ma' rồi chết trôi dạt vào bờ”, anh Sâm nói.

Do ảnh hưởng bão, sóng lớn và gió mạnh, nên người dân chưa thể đưa cá voi đi chôn cất. “Khi biển êm, bà con sẽ cùng nhau an táng theo đúng tục lệ thờ cá Ông của ngư dân vùng biển”, anh Sâm cho biết thêm.

ca voi dat vao bo anh 1

Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển gần danh thắng Hòn Đụn (đảo Bé, đặc khu Lý Sơn).

Theo tín ngưỡng ngư dân miền Trung, cá voi (hay còn gọi là cá Ông) được xem là vị thần hộ mệnh, giúp ngư dân vượt qua sóng gió. Khi cá voi chết, người dân tổ chức nghi lễ an táng trang trọng, coi như một con người qua đời.

Tang lễ thường có đủ các bước: khâm liệm, mai táng, cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và sau 2-3 năm sẽ cải táng, đưa xương cá vào lăng vạn để thờ phụng.

Nhiều nơi ven biển miền Trung vẫn còn lăng Ông, nơi lưu giữ bộ xương cá voi hàng chục mét, trở thành điểm tựa tâm linh cho ngư dân mỗi khi ra khơi. “Cá Ông dạt vào làng là điềm lành, nên việc an táng phải chu toàn, để cầu mong Ông phù hộ cho biển lặng, cá đầy ghe”, một ngư dân Lý Sơn chia sẻ.

Hiện, xác cá voi vẫn nằm ở bãi biển đảo Bé. Người dân dự kiến tổ chức an táng ngay khi thời tiết ổn định sau bão.

Ngư dân bám trụ phao tiêu suốt 6 giờ trên biển Quảng Trị Ngư dân Nguyễn Văn Trường ôm phao tiêu hàng hải suốt 6 giờ, sau khi tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trước hoàn lưu bão của cơn bão số 10.

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

