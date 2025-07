Cá voi xuất hiện trong vịnh Nha Trang

Chiều 22/7, anh Nguyễn Duy Khương, thành viên CLB Sailing Club Divers, cho biết đã nhìn thấy cá voi khi đang lặn biển tại vịnh Nha Trang.

Con cá xuất hiện khoảng 10 phút, rồi rời đi. Anh chia sẻ, dù khoảng cách khá xa, song vẫn thấy rõ con cá voi có kích thước rất lớn. Trước cảnh tượng hiếm gặp này, anh Khương nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cá voi xuất hiện tại khu vực Hòn Rơm, gần Hòn Mun, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong vịnh.

Sự xuất hiện của cá voi là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển tại đây đang phục hồi tốt sau thời gian dài được bảo vệ và cải tạo.

Thời gian qua, các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk cũng ghi nhận sự xuất hiện của cá voi.

