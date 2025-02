Cá voi nặng 50 kg dạt vào bờ biển trước Lăng Ông Nam Hải

Sáng 3/2, người dân xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện một con cá voi dạt vào bãi biển trước Lăng Ông Nam Hải ở thôn Hưng Lương.

Ông Mai Xuân Lộc, thư ký Lăng Ông Nam Hải, cho biết lúc người dân đưa cá voi lên bờ thì cá còn thoi thóp thở nhưng một lúc sau thì chết. Cá voi nặng hơn 50 kg, trên thân thể không phát hiện thương tích nào. Sau khi con cá voi chết, người dân đã tiến hành tẩm liệm và chôn cất.

Theo quan niệm của người dân vùng biển, cá voi (hay được gọi là cá ông) là loài động vật rất linh thiêng nên khi gặp cá voi chết dạt vào bờ, người dân sẽ làm lễ, rồi chôn cất theo phong tục tập quán.

Tháng 7/2024, người dân ở xã Nhơn Lý cũng phát hiện một con cá voi đã chết trôi vào bãi biển thuộc thôn Lý Hưng. Thời điểm phát hiện, trên thân cá voi có nhiều vết thương. Người dân địa phương sau đó đưa xác cá về Lăng Ông Nam Hải để làm các thủ tục mai táng theo truyền thống.

Thông qua các điểm đặt bẫy ảnh tự động (camera trap) trong vùng rừng nguyên sinh biên giới Việt - Lào, huyện Tương Dương (Nghệ An), Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm.

