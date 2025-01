Phát hiện loài quý hiếm được cho đã tuyệt chủng trong rừng Xuân Liên

Ngày 12/1, thông tin từ Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Xuân Liên, kết quả thực địa trên tuyến, điểm và bẫy ảnh xác định được 11 cá thể Mang Pù Hoạt và 36 ghi nhận khác về loài Mang thường. Với kết quả điều tra trên thực địa cùng kết quả phân tích ADN các mẫu thu thập được dự án đã xác định khu bảo tồn hiện là nơi sinh sống và tồn tại của hai loài Mang: Mang thường (Muntiacus muntjak) và Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis).

Qua phân tích và so sánh 42 mẫu di truyền của các loài Mang thu thập được ở Khu BTTN Xuân Liên kết hợp với so sánh hộp sọ của các mẫu trong bảo tàng đã khẳng định sự tồn tại của cả hai loài Mang ở đây.

Các thông tin, mẫu sọ và ảnh của Mang Pù Hoạt là ghi nhận chính thức đầu tiên về sự có mặt của loài này ở Việt Nam với đầy đủ mẫu sọ và hình ảnh thực tế ở Khu BTTN Xuân Liên. Đối với loài Mang Pù Hoạt đây là những hình ảnh đầu tiên của loài này có được từ khi được mô tả từ năm 1929. Trong năm 1999, một mẫu không hoàn chỉnh của loài này cũng được thu ở Lào, nhưng không có ảnh và chỉ với 1 mẫu không đầy đủ.

Ông Phạm Anh Tám, Giám đốc Khu BTTN Xuân Liên cho biết, kết quả điều tra và ghi nhận về các loài Mang ở Khu BTTN Xuân Liên có kích cỡ khác nhau cho thấy quần thể Mang hiện tại ở đây là quần thể đang phát triển, được xác định từ hiệu quả của công tác bảo vệ sinh cảnh. Đây là một minh chứng thể hiện sự đa dạng tài nguyên, động vật hoang dã đang còn được lưu giữ, vì thế cần có sự chung tay bảo vệ từ chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành cũng như người dân địa phương.

