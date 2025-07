Một cá thể voi nhà Đắk Lắk chết trong rừng

Theo đó, vào sáng 17/7, cá thể voi nhà tên Bắk Khăm thuộc sở hữu của gia đình ông Y Thanh Uông ở xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk bị chết do tai nạn.

Bắk Khăm là cá thể voi cái được thuần dưỡng từ năm 1974. Hiện nay, voi thuộc gia đình ông Y Thanh Uông nuôi dưỡng và chăm sóc.

Ngày xảy ra tai nạn, voi Bắk Khăm được chăn thả tại khoảnh 2, tiểu khu 1355 thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng lịch sử - văn hóa - môi trường Lắk.

Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng cùng kiểm tra phát hiện trên cơ thể voi có một lỗ thủng ở bụng, các bộ phận khác trên cơ thể còn nguyên vẹn.

Theo gia đình chủ voi, khi chăn thả, có một voi cái và một voi đực được chăn thả gần nhau nên voi đực nhảy đè lên voi cái dẫn đến voi cái bị trượt chân ngã trúng vào gốc cây, bị gốc cây đâm vào bụng phải.

Theo ông Mai Đức Vĩnh, tháng 7 cũng là mùa động dục của voi đực, nhưng do người dân không để ý chăn thả voi cái và voi đực gần nhau nên xảy ra vụ việc.

Qua kiểm tra dấu vết tại hiện trường, kiểm tra xác voi cũng như theo lời của chủ voi, Đoàn Kiểm tra xác nhận voi chết do tai nạn, không có dấu hiệu bị tác động bởi con người.

Theo nguyện vọng của gia đình, xác voi Bắk Khăm được đưa về chôn cất tại nghĩa địa của buôn có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Theo ông Mai Đức Vĩnh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn 33 cá thể voi nhà.

