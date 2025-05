Một voi rừng rơi xuống giếng chết ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, Trạm Kiểm lâm Bà Kai thuộc Khu Bảo tồn nhận được tin báo của người dân về một đàn voi khoảng 6 cá thể xuất hiện tại lô 17, khoảnh 5, Tiểu khu 160 là đất giao khoán cho người dân do Khu Bảo tồn quản lý (thuộc ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Trong đó, có một cá thể voi con bị rơi xuống giếng.

Trạm Kiểm lâm đã tổ chức lực lượng vào hiện trường và huy động người dân, phương tiện để tổ chức cứu hộ cá thể voi con. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra vào ban đêm, voi mẹ và 4 cá thể voi trưởng thành vẫn hiện diện gần giếng để tìm cách cứu voi con nên lực lượng Kiểm lâm và người dân không thể tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.

Đến khoảng 5h45 cùng ngày, khi trời đã sáng thì đàn voi mới di chuyển vào rừng. Lực lượng Kiểm lâm và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ. Tuy nhiên, lúc này voi con đã kiệt sức, khoảng 10 phút sau thì chết.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng Kiểm lâm, voi con chết là do bị rơi xuống giếng nhỏ, sâu (rộng 1,8m; sâu 35m). Voi con cố gắng trèo lên dẫn đến mất sức. Ngoài ra, voi mẹ cùng 4 voi trưởng thành trong lúc tìm cách cứu voi con đã đạp, làm đất rơi xuống giếng khiến voi con ngạt thở.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân voi con chết.

Qua phân tích từ hàng trăm nghìn bức hình ghi nhận qua bẫy ảnh được cài đặt trong rừng, các chuyên gia xác định đàn voi hoang dã tại Đồng Nai có khoảng 25-27 cá thể. Tỉnh Đồng Nai có quần thể voi hoang dã lớn thứ hai cả nước, phân bố tại 3 khu vực rừng thuộc: Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên và Công ty TNHH MTV Lâm trường La Ngà.

Thực hiện dự án khẩn cấp bảo tồn voi giai đoạn 2014 - 2020, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng 75km hàng rào điện qua các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán và Tân Phú để ngăn đàn voi từ rừng ra khu vực dân cư, tránh xung đột giữa người và voi. Công tác bảo tồn tốt nên số lượng cá thể voi tại Đồng Nai tăng trong những năm qua. Trong cơ cấu đàn có voi bố, mẹ và con.

Tuy đã có hàng rào điện, nhưng thời gian qua tại các địa phương gần vùng sinh cảnh của đàn voi vẫn ghi nhận tình trạng voi di chuyển ra các khu vực dân cư.

