Yêu cầu không làm phiền đến cá voi xuất hiện tại vùng biển Nha Trang

Cụ thể, thời gian gần đây, Ban Quản lý vịnh ghi nhận hiện tượng cá voi xuất hiện tại vùng nước gần đảo Hòn Mun - khu vực thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển Nha Trang. Qua quan sát hình thái và tập tính, bước đầu xác định đây là cá voi Bryde (Balaenoptera edeni) - loài động vật biển lớn, quý hiếm, có giá trị sinh thái đặc biệt.

Cá voi Bryde là loài được bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 06 ngày 22/1/2019 của Chính phủ. Việc cá voi xuất hiện gần bờ là hiện tượng sinh thái đặc biệt quan trọng, phản ánh dấu hiệu phục hồi môi trường biển. Tuy nhiên, các hành vi tiếp cận quá gần, gây tiếng ồn hoặc bám theo của phương tiện trên biển có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hành vi sinh học của loài này.

"Cá voi Bryde sử dụng sóng âm tần số thấp (hạ âm) để định hướng và giao tiếp, do đó tiếng ồn từ động cơ, thiết bị bay, loa phát thanh... có thể gây rối loạn chức năng sinh học và hành vi của chúng", ông Vân thông tin.

Để bảo vệ động vật biển, duy trì ổn định hệ sinh thái vùng biển Nha Trang, Ban Quản lý vịnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động tại khu vực biển gần nơi cá voi xuất hiện: Không được tụ tập đông quanh khu vực có cá voi; Giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn, tắt động cơ khi dừng quan sát; Không tiếp cận, giữ khoảng cách tối thiểu 100 m đối với cá voi; Không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu, tách cá mẹ khỏi con (nếu đi theo cặp) hoặc cố tình lái tàu vào giữa đàn cá; Không sử dụng flycam ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn.

"Trường hợp phát hiện cá voi hoặc các loài động vật biển quý hiếm cần thông báo ngay cho Ban Quản lý vịnh để được hướng dẫn phối hợp bảo vệ. Ban cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân chung tay phối hợp; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định" ông Vân nói.

Vào các ngày 22 và 28/7, người dân phát hiện và ghi được cảnh một con cá voi xuất hiện tại khu vực biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, tại vùng biển các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk cũng ghi nhận sự xuất hiện của cá voi, nhất là từ tháng 6/2025 đến nay, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Việc cá voi thường xuyên xuất hiện cho thấy khu vực này có môi trường biển sạch, yên tĩnh và nguồn thức ăn phong phú.

