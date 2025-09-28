Bão số 10 nguy hiểm hơn, quần thảo ven biển Bắc Trung Bộ

Bão số 10 giữ sức gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chậm lại khi áp sát ven biển Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi đất liền đã ghi nhận mưa to, gió lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 17h ngày 28/9, tâm bão số 10 (Bualoi) nằm trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 110 km về phía Đông, mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Vị trí tâm bão số 10 lúc 17h ngày 28/9 ngay ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, cách bắc Quảng Trị khoảng 110 km về phía đông. Ảnh: NCHMF.

Bão chậm lại, quần thảo ven bờ

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, điểm đáng lưu ý về diễn biến của bão số 10 trong chiều 28/9 là bão di chuyển chậm lại, song sức mạnh hầu như không đổi. "Bão quần thảo lâu hơn, trọng tâm khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị" , ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm, thông tin.

Nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1h sáng 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ, do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5h sáng 29/9 được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp lần này chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4: các tỉnh Thanh Hóa - phía Bắc Quảng Trị.

Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ nam ra bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của cơn bão. Hiện giờ là các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng; chiều tối 28/9 sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; từ nửa đêm về sáng là các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc. Với các tỉnh Trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh.

"Nếu bão di chuyển chậm thì thời gian gió mạnh, mưa lớn và do đó là nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở… đối với 1 vị trí trên đất liền sẽ kéo dài hơn và nguy hiểm hơn. Ngoài ra bão di chuyển chậm còn tiềm ẩn nguy cơ thay đổi về cấu trúc bão, về quỹ đạo và về cường độ", đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.

Dự báo đường đi của bão lúc 17h ngày 28/9. Ảnh: NCHMF.

Theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của bão số 10 khiến nhiều địa phương Bắc Trung Bộ và nam Đồng bằng Bắc Bộ đã xuất hiện gió lớn. Cụ thể, tại trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9;...

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Tác động trên biển, trên đất liền của bão

Trong bản tin chiều 28/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo vùng biển từ Thanh Hoá đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên đến Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1,0-1,5 m. Nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Đối với đất liền: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9. Khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng

Từ chiều tối 28/9 đến sáng 29/9 khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Từ chiều tối 28/9-30/9, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200 mm/3h).

