Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tàu đứt neo, 9 người mất tích trong bão số 10

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị sáng 29/9 đang tích cực triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích ở khu vực sông Gianh trong bão số 10.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích trên sông Gianh. Ảnh: Báo Quảng Trị.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 29/9, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh (Quảng Trị) cho biết các lực lượng cứu hộ đang được huy động để tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong vụ hai tàu cá bị đứt dây neo và trôi tự do trong gió lốc mạnh vì bão số 10.

"Có tổng 13 thuyền viên trên các tàu, trong đó 4 người bơi được vào bờ và 9 người gặp nạn vẫn chưa rõ tung tích", Chủ tịch phường Bắc Gianh thông tin. Ông cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 28/9 tại khu vực sông Gianh (thuộc phường Bắc Gianh). Hai tàu cá gặp nạn mang số hiệu BV-92756 TS và BV-92754 TS, do bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1971, trú tại xã Long Hải, TP.HCM) làm chủ.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, hai tàu cá đã được neo đậu, tránh trú bão trên sông Gianh. Khoảng sau 22h, sau đợt gió bão lớn đi qua và mắt bão tiến vào, thấy khu vực trở nên yên tĩnh, các thuyền viên đã lên tàu để kiểm tra kỹ thuật.

Tuy nhiên, sau đó đợt gió lốc tiếp theo kéo đến bất ngờ khiến mực nước dâng, kết hợp gió giật làm các tàu đứt dây neo và bị đánh chìm.

Hiện, vị trí hai tàu bị đắm và tung tích các nạn nhân, bao gồm 2 thuyền trưởng (thường gọi là ông Năm và ông Thọ) vẫn chưa được xác định.

troi tau o quang tri anh 1

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 2 tàu cá gặp nạn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Thông tin thêm về công tác phòng, chống bão và khắc phục thiệt hại trên địa bàn phường Bắc Gianh, ông Nguyễn Văn Tình cho biết: "Trước khi bão đổ bộ, công tác phòng, chống đã được triển khai đầy đủ, với 85 hộ dân được di dời đến nơi an toàn. Công tác vận động toàn bộ tàu thuyền, chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú cũng được triển khai".

Hiện, địa phương đã cử các lực lượng trên địa bàn đi đắp bờ sông, bờ biển. Một số thiệt hại tài sản ban đầu được thống kê như nhà tốc mái, cột điện và cây cối gãy đổ. Trên địa bàn chưa có ghi nhận thiệt hại về người.

Bão số 10 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 27/9 đến 5h ngày 29/9 phổ biến từ 150 tới 250 mm, một số nơi lớn hơn như Hướng Sơn 482 mm, Tân Lâm 427 mm, Tà Rụt 395 mm, Thạch Hãn 371 mm, Đông Hà 367 mm, Hóa Thanh 349 mm, Hướng Hóa 324 mm.

Lốc xoáy kéo sập nhiều nhà dân ở Ninh Bình, 6 người thiệt mạng

Trận lốc quét qua một số xã ở Ninh Bình để lại hậu quả nặng nề, nhiều ngôi nhà bị đổ sập, khiến 6 người chết và 7 người bị thương.

3 giờ trước

Bão số 10 vẫn gây gió giật cấp 11 sau nhiều giờ đổ bộ

Sau nhiều giờ đổ bộ đất liền, bão số 10 vẫn chưa suy yếu hẳn, gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 ở khu vực biên giới Nghệ An -Trung Lào

5 giờ trước

Showroom ôtô thuê 14 xe tải xếp hàng chắn bão số 10

Trước giờ bão số 10 đổ bộ, phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) mất điện diện rộng. Một showroom ôtô đã thuê 14 xe tải, xe khách xếp thành bức tường kiên cố để bảo vệ cơ sở kinh doanh.

12 giờ trước

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).

Đào Phương

trôi tàu ở quảng trị Quảng Trị Bão bão số 10 bualoi bão ở quảng trị

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Quảng Trị

      Quảng Trị
      • Diện tích: 4.739,8 km²
      • Dân số: 612.500
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 233
      • Biển số xe: 74

    Đọc tiếp

    12 nguoi o Quang Tri mat tich trong bao so 10 hinh anh

    12 người ở Quảng Trị mất tích trong bão số 10

    3 giờ trước 09:21 29/9/2025

    0

    Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 29/10, bão số 10 đã gây mưa to gió lớn trên địa bàn, nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều người mất tích.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý