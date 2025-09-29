Tàu đứt neo, 9 người mất tích trong bão số 10

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị sáng 29/9 đang tích cực triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích ở khu vực sông Gianh trong bão số 10.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích trên sông Gianh. Ảnh: Báo Quảng Trị.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 29/9, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh (Quảng Trị) cho biết các lực lượng cứu hộ đang được huy động để tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong vụ hai tàu cá bị đứt dây neo và trôi tự do trong gió lốc mạnh vì bão số 10.

"Có tổng 13 thuyền viên trên các tàu, trong đó 4 người bơi được vào bờ và 9 người gặp nạn vẫn chưa rõ tung tích", Chủ tịch phường Bắc Gianh thông tin. Ông cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 28/9 tại khu vực sông Gianh (thuộc phường Bắc Gianh). Hai tàu cá gặp nạn mang số hiệu BV-92756 TS và BV-92754 TS, do bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1971, trú tại xã Long Hải, TP.HCM) làm chủ.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, hai tàu cá đã được neo đậu, tránh trú bão trên sông Gianh. Khoảng sau 22h, sau đợt gió bão lớn đi qua và mắt bão tiến vào, thấy khu vực trở nên yên tĩnh, các thuyền viên đã lên tàu để kiểm tra kỹ thuật.

Tuy nhiên, sau đó đợt gió lốc tiếp theo kéo đến bất ngờ khiến mực nước dâng, kết hợp gió giật làm các tàu đứt dây neo và bị đánh chìm.

Hiện, vị trí hai tàu bị đắm và tung tích các nạn nhân, bao gồm 2 thuyền trưởng (thường gọi là ông Năm và ông Thọ) vẫn chưa được xác định.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 2 tàu cá gặp nạn. Ảnh: Báo Quảng Trị

Thông tin thêm về công tác phòng, chống bão và khắc phục thiệt hại trên địa bàn phường Bắc Gianh, ông Nguyễn Văn Tình cho biết: "Trước khi bão đổ bộ, công tác phòng, chống đã được triển khai đầy đủ, với 85 hộ dân được di dời đến nơi an toàn. Công tác vận động toàn bộ tàu thuyền, chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú cũng được triển khai".

Hiện, địa phương đã cử các lực lượng trên địa bàn đi đắp bờ sông, bờ biển. Một số thiệt hại tài sản ban đầu được thống kê như nhà tốc mái, cột điện và cây cối gãy đổ. Trên địa bàn chưa có ghi nhận thiệt hại về người.

Bão số 10 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 27/9 đến 5h ngày 29/9 phổ biến từ 150 tới 250 mm, một số nơi lớn hơn như Hướng Sơn 482 mm, Tân Lâm 427 mm, Tà Rụt 395 mm, Thạch Hãn 371 mm, Đông Hà 367 mm, Hóa Thanh 349 mm, Hướng Hóa 324 mm.