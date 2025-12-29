Nộp lại hai cá thể khỉ quý hiếm ở Thanh Hóa

Một hộ dân ở Thanh Hóa khi biết hai cá thể khỉ đang nuôi nhốt là động vật quý hiếm đã liên hệ cơ quan chức năng giao nộp, chăm sóc để tái thả về tự nhiên.

Ngày 29/12, Công an xã Xuân Thái vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái (tỉnh Thanh Hóa) vừa tiếp nhận hai cá thể khỉ từ gia đình ông Lê Văn Đoàn (trú thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái) cho cơ quan chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, sớm tái thả về môi trường tự nhiên.

Hai cá thể khỉ được người dân giao nộp.

Theo đó, hai cá thể khỉ gồm một con khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) và một cá thể khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularis). Đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB - loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng địa phương đã bàn giao 2 cá thể khỉ này cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình chuyên môn.

Khỉ mốc là loài linh trưởng sinh sống chủ yếu ở các khu vực rừng núi Nam Á và Đông Nam Á, có tập tính sống bầy đàn, kiếm ăn ban ngày và phụ thuộc lớn vào môi trường rừng tự nhiên. Khỉ đuôi dài (còn gọi là khỉ ăn cua) có nguồn gốc từ Đông Nam Á, sống theo cấu trúc xã hội mẫu hệ và có khả năng thích nghi cao.

Lực lượng chức năng Thanh Hóa tiếp nhận động vật hoang dã từ người dân.

Ông Lữ Trọng Hân, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Xuân Thái, cho biết thời gian qua, Công an xã Xuân Thái và lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời chủ động phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý các trường hợp liên quan đến động vật rừng.

“Việc người dân tự giác giao nộp động vật quý hiếm góp phần hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã trên địa bàn, bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học”, lãnh đạo Trạm Kiểm lâm Xuân Thái thông tin.