Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn dạt vào bờ biển Cửa Tùng

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một thi thể nam giới, độ tuổi khoảng từ 28 đến 35 được người dân phát hiện tại bờ biển thuộc địa bàn xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Trần Tuấn Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, vào lúc 6h15 ngày 29/9, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Thi the Cua Tung bao anh 1

Thi thể nạn nhân dạt vào bờ biển thuộc xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Địa điểm thi thể được phát hiện nằm giữa bờ kè trụ sở Đồn Biên phòng Cửa Tùng với nhà hàng Eo Biển Xanh (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị).

"Thi thể được phát hiện là nam, khoảng 28 đến 35 tuổi, cơ thể không nguyên vẹn, mặc áo đen, quần sọc màu cà phê. Hiện lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa Tùng đang bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan Công an, Viện Kiểm sát... làm việc theo đúng quy định", Trung tá Dũng cho biết.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton ở TP.HCM

Trưa 25/9, lực lượng chức năng TP.HCM phong tỏa một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây sau khi người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trong thùng carton.

14:00 25/9/2025

Người đàn ông tử vong dưới bánh xe tải ở TP.HCM

Cú va chạm khiến nạn nhân văng xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Xe máy nằm dưới gầm xe tải, trong khi thi thể nạn nhân cách phương tiện khoảng 20 m.

11:21 22/9/2025

Phát hiện thi thể nằm sấp ven đường

Ngày 21/9, người dân xã Hưng Thạnh, Đồng Tháp đi câu cá bất ngờ phát hiện một thi thể người đàn ông nằm sấp mặt trên đường, bên cạnh có nhiều đồ nghề, lồng chim cu đất, nên báo chính quyền.

15:30 21/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-khong-nguyen-ven-troi-dat-vao-bo-bien-cua-tung-post1782124.tpo

Hữu Thành/Tiền Phong

Thi thể Cửa Tùng bão Quảng Trị Thi thể Cửa Tùng Thi thể dạt vào Thi thể Nghệ An Bão số 10 Bão Bualoi

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

Đọc tiếp

Mua lon o TP.HCM keo dai den ngay 30/9 hinh anh

Mưa lớn ở TP.HCM kéo dài đến ngày 30/9

59 phút trước 11:00 29/9/2025

0

Trong những ngày đầu tuần mới, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 80 mm, sau đó từ ngày 30/9 có xu hướng giảm dần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý