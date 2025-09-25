Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton ở TP.HCM

  • Thứ năm, 25/9/2025 14:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Trưa 25/9, lực lượng chức năng TP.HCM phong tỏa một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây sau khi người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trong thùng carton.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân đi ngang hẻm bên hông siêu thị Co.opmart (đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) phát hiện một thùng giấy có dấu hiệu bất thường.

So sinh thung carton TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ việc.

Tò mò mở ra kiểm tra, người dân bàng hoàng thấy thi thể bé sơ sinh được quấn trong khăn. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan công an.

Theo ghi nhận, đến hơn 12h, cảnh sát cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt, phong tỏa hai đầu hẻm, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai nhân chứng.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính, nguyên nhân tử vong của cháu bé và truy tìm người đã bỏ lại thi thể.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng

Người dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại gần trạm điện cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng.

19:00 23/9/2025

Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa

Khoảng 5h47 ngày 20/8, người dân phát hiện hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có một số vật dụng sinh hoạt.

21:00 20/8/2025

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy ven đường

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng giấy ven đường được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

10:05 12/8/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/tphcm-bang-hoang-phat-hien-thi-the-tre-so-sinh-trong-thung-carton-post1781152.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Sơ sinh thùng carton TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Trẻ sơ sinh carton Sơ sinh TP.HCM Thi thể sơ sinh Sơ sinh thùng carton Trung Mỹ Tây TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý