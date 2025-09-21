Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể nằm sấp ven đường

  • Chủ nhật, 21/9/2025 15:30 (GMT+7)
  • 15:30 21/9/2025

Ngày 21/9, người dân xã Hưng Thạnh, Đồng Tháp đi câu cá bất ngờ phát hiện một thi thể người đàn ông nằm sấp mặt trên đường, bên cạnh có nhiều đồ nghề, lồng chim cu đất, nên báo chính quyền.

Theo đó, sáng 21/9, anh Nguyễn Thanh S. (40 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) đi câu cá ở Kênh 250, thuộc ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh đã phát hiện một người đàn ông nằm sấp mặt ven đường, cách đó 50m có một xe máy biển số TP.HCM.

Anh S. kiểm tra phát hiện người đàn ông này đã chết, bên cạnh có 2 lồng nhốt 3 con chim cu đất. Ngoài ra, trên một cây tràm gần đó có treo lồng nhốt 1 con chim cu đất. Sau đó anh S. vội truy hô và trình báo Công an xã Hưng Thạnh.

Thi the ven duong anh 1

Hiện trường người đàn ông nằm chết ven đường.

Nhận tin báo, Công an xã Hưng Thạnh đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Trên người nạn nhân, công an thu thập được giấy tên Nguyễn Văn B. (68 tuổi, quê TPHCM).

Lực lượng chức năng nhận định, có thể người này chuyên làm nghề bẫy cu gáy (nghề gác cu), để đem về nuôi hay đi bán lại.

Hòa Hội - Tấn Minh/Tiền Phong

