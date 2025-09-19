Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thi thể phân hủy dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 19/9/2025 06:35 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Công an Hà Nội đang xác minh danh tính thi thể đang trong quá trình phân hủy vừa được phát hiện dưới chân đường Vành đai 3 trên cao.

Tối 18/9, đại diện Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ thi thể phân huỷ dưới dải phân cách đường Vành đai 3 trên cao.

Thi the Vanh dai 3 anh 1

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển), phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Hiện chưa rõ giới tính cũng như danh tính của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tìm thấy một thi thể trong đám cháy xưởng sơn ở TP.HCM

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện một thi thể nạn nhân. Trước đó, hai người được giải cứu ra ngoài an toàn và chỉ bị thương nhẹ.

17:02 16/9/2025

Phát hiện thi thể trôi nổi dưới sông Bảo Định chưa rõ danh tính

Ngày 15/9, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính của một thi thể trôi dưới sông Bảo Định.

15:31 15/9/2025

Phát hiện xác chết trôi sông ở Cà Mau

Trong lúc đi bộ dưới bờ kè, người dân ở Cà Mau phát hiện xác chết trôi sông nên trình báo cơ quan chức năng. Thi thể được xác định là nam giới khoảng 35 tuổi, cao 1,6 m.

19:00 9/9/2025

