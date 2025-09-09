Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện xác chết trôi sông ở Cà Mau

  • Thứ ba, 9/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc đi bộ dưới bờ kè, người dân ở Cà Mau phát hiện xác chết trôi sông nên trình báo cơ quan chức năng. Thi thể được xác định là nam giới khoảng 35 tuổi, cao 1,6 m.

Ngày 9/9, tin từ UBND phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau), người dân trên địa bàn vừa phát hiện xác chết trôi trên sông Cà Mau, chưa rõ nhân thân, lai lịch và nguyên nhân cái chết.

Xac chet Ca Mau anh 1

Thi thể phát hiện trên sông Cà Mau đoạn gần cầu Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên).

Thông tin ban đầu, sáng 9/9, ông Trần Văn Thù (ngụ phường An Xuyên) đi bộ dưới bờ kè đã phát hiện có xác chết trôi sông Cà Mau (đoạn gần cầu Phan Ngọc Hiển), nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Xuyên cùng với người dân tổ chức vớt xác lên bờ. Qua xác minh ban đầu, thi thể là nam giới khoảng 35 tuổi, cao 1,60 m, mặc áo sơ mi màu đen, có viền chỉ trắng thành hình vuông; quần dài, vải thun màu đen.

Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được lai lịch, thân nhân.

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

