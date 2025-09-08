Nam shipper bị đánh chảy máu mũi vì không cho khách kiểm tra hàng

Một nam shipper ở Cà Mau ngăn cản khách kiểm tra hàng do đơn vị giao hàng không cho kiểm tra, nên bị đánh chảy máu mũi.

Chiều 8/9, một lãnh đạo của UBND phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam shipper bị đánh sau khi không cho người đàn ông kiểm tra hàng.

Nam shipper bị đánh chảy máu mũi vì không cho khách kiểm tra đơn hàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 6/9, nam shipper tên L.H.N (SN 1998, ngụ phường Tân Thành) đến nhà ông N.M.D (SN 1982, ngụ phường An Xuyên) giao đơn hàng là kính chiếu hậu xe.

Tại đây, D dự định mở hàng ra xem nhưng bị N ngăn cản do đơn vị giao hàng không cho kiểm tra. Song, D. vẫn mở hàng ra kiểm tra và cho rằng kính chiếu hậu xe không đúng như đơn hàng đặt trước đó nên từ chối nhận.

Sau đó, nam shipper yêu cầu ông D trả phí rồi cả hai xảy ra cự cãi. Lúc này, D dùng tay đánh trúng mũi N làm chảy máu. Vụ việc trên được chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo đoạn clip dài hơn 4 phút với nội dung: “Cà Mau anh shipper giao hàng bị tác động vật lý khi làm đúng chính sách của nhà cung cấp”.

Đoạn clip này đã thu hút hơn 115.000 lượt xem và bình luận thể hiện sự bức xúc từ cộng đồng mạng. Tài khoản tên Thùy Linh và An Nguyễn chia sẻ: “Tội anh shipper làm công ăn lương đi giao hàng đã cực rồi mà còn nhiều khi bị chửi và đánh”; “Thương em trai quá cũng vì cuộc sống mưu sinh mà... Nếu là con cháu của mấy người đó bị như thế thì họ có bình tĩnh được không”...