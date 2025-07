'Hẻm bom hàng' shipper ở TP.HCM: Công an đề nghị cung cấp thông tin

Người dân nếu có tài liệu, hình ảnh, video liên quan đến các vụ việc tương tự cũng được kêu gọi cung cấp cho Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Ngày 18/7, Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) cho biết đã phát đi thông báo đề nghị cung cấp thông tin về đối tượng lợi dụng dịch vụ giao hàng để lừa đảo tài xế công nghệ, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân khu vực.

Người dân viết các bảng cảnh báo cho shipper.

Theo đó, thời gian gần đây một số shipper được chủ các cơ sở kinh doanh hợp đồng giao hàng cho khách hàng tại hẻm số 20, đường Bến Nôm, phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Tuy nhiên, khi shipper mang hàng đến nơi thì không thể liên hệ được với người nhận hoặc bị khách từ chối nhận hàng với lý do không đặt mua.

Công an phường Rạch Dừa nhận định, đây là chiêu trò của các đối tượng xấu nhằm mục đích lừa đảo tài xế giao hàng và các dịch vụ vận chuyển khác. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho người bán hàng mà còn tác động tiêu cực đến đời sống người dân địa phương.

Do đó, Công an phường Rạch Dừa đề nghị những người dân, shipper có liên quan đến vụ việc trên cần đến trụ sở Công an phường (số 286 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.HCM) để cung cấp thông tin như địa chỉ giao hàng, thời gian giao, nội dung trao đổi với người đặt hàng (ghi âm, tin nhắn…), số điện thoại, hình ảnh hoặc video nếu có.

“Yêu cầu các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi trên khẩn trương liên hệ với công an phường để khai báo và làm việc. Trường hợp cố tình không khai báo hoặc khai báo chậm trễ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật”, thông báo nêu.

Người dân nếu có tài liệu, hình ảnh, video liên quan đến các vụ việc tương tự cũng được kêu gọi cung cấp cho Công an phường để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Công an phường Rạch Dừa kêu gọi sự phối hợp của người dân và các cơ quan, tổ chức để sớm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho cộng đồng.

Trong gần một năm qua, hẻm 20, đường Bến Nôm, phường Rạch Dừa, TP.HCM trở thành tâm điểm của một chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào tài xế công nghệ và các dịch vụ khác.

Hàng ngày, có rất nhiều shipper đứng bấm chuông, đập cửa, gọi điện thoại, nhiều người còn chửi bới do bị bom hàng, có khi thì đồ ăn, đồ uống, quần áo, đủ tất cả các mặt hàng, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Trước tình trạng này, người dân trong hẻm đã chủ động viết hàng loạt biển cảnh báo shipper, tài xế ở ngoài cổng.