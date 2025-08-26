Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Khách trên xe đò và tài xế xe con đuổi đánh nhau giữa quốc lộ

  • Thứ ba, 26/8/2025 09:28 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Công an đang xác minh clip một người trên xe khách và tài xế xe con rượt đánh nhau, phương tiện đỗ giữa Quốc lộ 1 ở Cà Mau.

Ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người đi xe khách rượt đánh nhau với tài xế ô tô con 7 chỗ trên Quốc lộ 1, hai xe dừng giữa đường gây mất trật tự. Sự việc được cho xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

Tai xe danh nhau anh 1

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh từ clip, xe khách H.T. và một ô tô cùng dừng giữa đường, một người đi trên xe khách và tài xế ô tô con có lời qua tiếng lại.

Không lâu sau, người đàn ông đi xe khách đánh và rượt đuổi tài xế ô tô con phải bỏ chạy vào trạm xăng. Sau khi được căn ngăn hai người trên mới lên xe rời đi. Đoạn video đã thu hút hàng chục lượt người xem, chia sẻ, bình luận.

Một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm được vụ lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc đang được công an địa phương xác minh, làm rõ.

Nữ tài xế đánh nhau với người giao hàng ở TP.HCM Hôm nay (18/3), Phòng CSGT, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường 8, quận 3 tiến hành xác minh clip nữ tài xế và người giao hàng đánh nhau giữa phố.

Lời khai vụ dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy ở Bình Dương

Tổ CSGT tại Trạm Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã kiểm tra ôtô mang biển số 30G-199.XX và làm việc với tài xế. Bước đầu, tài xế Nguyễn Tiến H. thừa nhận có đánh nhau tại Bình Dương.

08:37 1/4/2025

Tài xế xe công nghệ đánh nhau với bảo vệ ga metro số 1 ở Thủ Đức

Bảo vệ nhà ga tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên nhắc nhở tài xế xe ôm công nghệ về việc hút thuốc ở dạ cầu metro số 1 thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau.

18:00 23/3/2025

Nữ tài xế ôtô xuống xe đánh nhau với người giao hàng ở TP.HCM

Xuất phát từ va chạm giao thông, nữ tài xế ôtô công nghệ và một người giao hàng đã đánh nhau giữa đường phố.

10:57 18/3/2025

https://tienphong.vn/khach-tren-xe-do-va-tai-xe-xe-con-duoi-danh-nhau-giua-quoc-lo-1-post1772563.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tài xế đánh nhau Cà Mau Tài xế đánh nhau Tài xế đánh khách Đánh nhau Cà Mau Hành hung Cà Mau Quốc lộ 1

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý