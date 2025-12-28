Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nỗ lực cấp cứu, điều trị cho 9 nạn nhân vụ tai nạn xảy ra ở Lào Cai

  • Chủ nhật, 28/12/2025 10:18 (GMT+7)
  • 10:18 28/12/2025

Các nạn nhân được thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời. Hiện công tác cấp cứu và theo dõi điều trị tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra với đoàn xe thiện nguyện tại Lào Cai khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương nặng, vào khoảng 18h ngày 27/12, Bệnh viện đã tiếp nhận 7 bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên.

No luc cap cuu anh 1

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiểm tra tình trạng cho các bệnh nhân. Ảnh: PV/Vietnam+.

Tình trạng sơ bộ của các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội) đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương đùi phải, chấn thương khung chậu.

Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái.

Bệnh nhân L.C.C (29 tuổi, Hà Nội) chấn thương ngực kín đã dẫn lưu màng phổi, vết thương phức tạp tầng sinh môn. Người bệnh có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân N.T.P.K (26 tuổi, Đắk Lắk) đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu, chấn thương vai trái.

Bệnh nhân P.M.Q (37 tuổi, Hà Nội) chấn thương sọ não máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái.

Bệnh nhân T.B.Y (24 tuổi, Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt.

Bệnh nhân P.P.T (19 tuổi, Bắc Ninh) theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai.

Cũng trong tối 27/12, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 2 nạn nhân vụ tai nạn từ Lào Cai chuyển tới.

Nữ bệnh nhân 43 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tổn thương gan trong vụ tai nạn. Bệnh nhân hiện đang được phẫu thuật dẫn lưu ngực. Tiên lượng tình trạng sau mổ sẽ tốt và không phải phẫu thuật gan.

Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân 25 tuổi bị đa chấn thương. Đây là ca bệnh nặng nhất trong số 9 nạn nhân. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương cột sống, gãy xương sườn.

https://www.vietnamplus.vn/no-luc-cap-cuu-dieu-tri-cho-9-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-xay-ra-o-lao-cai-post1085460.vnp

Thùy Giang/Vietnamplus

