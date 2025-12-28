Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp khu vực sông Lô

Trước diễn biến sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ sông Lô, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hệ thống đê điều trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, từ năm 2024 đến nay, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài, khu vực bờ sông Lô đoạn từ km35+400 đến km36+200 đê hữu Lô, thuộc xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800 m.

Khu vực sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống ven sông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ và thời điểm các hồ chứa điều tiết, xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bờ sông Lô sạt lở, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp.

Đáng lo ngại nhất là đoạn bờ sông từ km36 đến km36+200, dài khoảng 200 m, đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Taluy sạt có độ cao 10-12 m so với mực nước sông hiện tại, nhiều vị trí bị khoét sâu, hàm ếch lớn. Sạt lở đã cuốn trôi một số công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi của người dân, khoảng cách từ mép sạt lở đến nhà dân hiện chỉ còn rất ngắn, đe dọa trực tiếp an toàn của 3 hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, khu vực sạt lở nằm gần tuyến đê hữu Lô và chỉ cách đường tỉnh 323 khoảng 20 m, nếu sạt lở tiếp tục mở rộng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và công trình đê điều trọng yếu.

Cùng với việc công bố tình huống khẩn cấp, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo UBND xã Dân Chủ phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở, hạn chế người, phương tiện và gia súc đi vào khu vực nguy hiểm, yêu cầu các phương tiện thủy không neo đậu tại khu vực xảy ra sạt lở.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND tỉnh giao chính quyền địa phương cũng được giao xây dựng phương án chủ động di dời người và tài sản của các hộ dân có nguy cơ cao đến nơi ở an toàn, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Sạt lở vào sát nhà dân.

Các phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo hậu cần, chăm sóc y tế, cung cấp lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong trường hợp khẩn cấp cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, nhằm sớm khắc phục sạt lở, ổn định đời sống người dân và đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến đê hữu sông Lô.