Phát hiện thi thể trôi nổi dưới sông Bảo Định chưa rõ danh tính

Ngày 15/9, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính của một thi thể trôi dưới sông Bảo Định.

Sáng 15/9, người dân phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính trôi trên mặt nước, nằm giữa đám lục bình gần bờ Bắc sông Bảo Định nên báo cơ quan công an.

Thi thể nổi trôi trên sông Bảo Định, thuộc phường Đạo Thạnh chưa rõ danh tính và nguyên nhân tử vong.

Các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, xác định, thi thể là nam giới, đã qua khoảng 48 tiếng, đang trong giai đoạn trương sình, tư thế nằm ngửa.

Cơ quan chức năng thông báo, các gia đình có người thân mất tích cần liên hệ cơ quan công an địa phương để nhận dạng và xác định danh tính.