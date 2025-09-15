Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể trôi nổi dưới sông Bảo Định chưa rõ danh tính

  • Thứ hai, 15/9/2025 15:31 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Ngày 15/9, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính của một thi thể trôi dưới sông Bảo Định.

Sáng 15/9, người dân phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính trôi trên mặt nước, nằm giữa đám lục bình gần bờ Bắc sông Bảo Định nên báo cơ quan công an.

Thi thể nổi trôi trên sông Bảo Định, thuộc phường Đạo Thạnh chưa rõ danh tính và nguyên nhân tử vong.

Các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, xác định, thi thể là nam giới, đã qua khoảng 48 tiếng, đang trong giai đoạn trương sình, tư thế nằm ngửa.

Cơ quan chức năng thông báo, các gia đình có người thân mất tích cần liên hệ cơ quan công an địa phương để nhận dạng và xác định danh tính.

  • Đồng Tháp

    Đồng Tháp
    • Diện tích: 3.378,8 km²
    • Dân số: 1.680.300
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 277
    • Biển số xe: 66

Bo Noi vu de xuat hai loai phu cap voi can bo cap xa moi sau sap xep hinh anh

Bộ Nội vụ đề xuất hai loại phụ cấp với cán bộ cấp xã mới sau sắp xếp

34 phút trước 15:55 15/9/2025 Xã hội Xã hội

0

Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi theo hướng với xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp thì giữ nguyên theo mức phụ cấp của xã cũ; với xã mới được hình thành từ các xã cũ có mức phụ cấp khác nhau, thì mức phụ cấp của xã mới không được vượt quá mức phụ cấp của xã cũ có mức phụ cấp cao nhất.

