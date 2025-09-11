Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đi câu cá, bị nước cuốn 3 ngày mới thấy thi thể

  • Thứ năm, 11/9/2025 06:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc di chuyển vào bờ, do mực nước của sông Sê San lớn, anh R.C.C. bị nước cuốn trôi, 3 ngày sau lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Thi the song Se San anh 1

Lực lượng cứu hộ cùng người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đi câu cá bị nước cuốn trôi sau 3 ngày mất tích trên sông Sê San, địa phận ở xã Ia Phí.

Trước đó, ngày 6/9, nhóm 5 thanh niên ngụ làng Yăng 2 (xã Ia Phí) câu cá trên mỏm đá giữa sông Sê San, thuộc hạ lưu thủy điện Ya Ly (địa phận xã Ya Ly, Gia Lai).

Đến khoảng 10h ngày 7/9, cả nhóm bơi từ mỏm đá vào bờ. Bốn người đã đến bờ an toàn, còn lại anh R.C.C. (19 tuổi) bị nước cuốn trôi. Nhóm bạn đi tìm và báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, UBND xã Ia Ly đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng tìm kiếm anh C.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm trong nhiều ngày, trong đó có thợ lặn cùng các phương tiện cứu nạn dưới nước. Tuy nhiên, khu vực anh C. bị nạn có địa hình hiểm trở, nước lớn chảy xiết với độ sâu 8-10 m nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 12h ngày 10/9, lực lượng cứu nạn đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 500 m về hướng hạ lưu sông Sê San. Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng công an mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ.

Phát hiện xác chết trôi sông ở Cà Mau

Trong lúc đi bộ dưới bờ kè, người dân ở Cà Mau phát hiện xác chết trôi sông nên trình báo cơ quan chức năng. Thi thể được xác định là nam giới khoảng 35 tuổi, cao 1,6 m.

38:2253 hôm qua

Đang câu cá, tá hỏa phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương

Đang đi câu cá, một nhóm người bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương ven kênh Xáng thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, TPHCM. Ngay lập tức, nhóm người đã trình báo cơ quan chức năng.

19:52 31/8/2025

Phát hiện ôtô lao xuống vực ở Mẫu Sơn cùng thi thể đang phân hủy

Khi đi rừng, người dân Mẫu Sơn (Lạng Sơn) phát hiện ôtô rơi xuống vực cùng thi thể đang phân hủy, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người ở tỉnh Bắc Ninh.

23:19 30/8/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/di-cau-ca-bi-nuoc-cuon-3-ngay-moi-thay-thi-the-post1777140.tpo

Tiền Lê/Tiền Phong

Thi thể sông Sê San Ya Ly Gia Lai Mất tích Sê San Câu cá Sê San Câu cá nước cuốn Nước cuốn thi thể

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý