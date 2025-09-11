Đi câu cá, bị nước cuốn 3 ngày mới thấy thi thể

Trong lúc di chuyển vào bờ, do mực nước của sông Sê San lớn, anh R.C.C. bị nước cuốn trôi, 3 ngày sau lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ cùng người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đi câu cá bị nước cuốn trôi sau 3 ngày mất tích trên sông Sê San, địa phận ở xã Ia Phí.

Trước đó, ngày 6/9, nhóm 5 thanh niên ngụ làng Yăng 2 (xã Ia Phí) câu cá trên mỏm đá giữa sông Sê San, thuộc hạ lưu thủy điện Ya Ly (địa phận xã Ya Ly, Gia Lai).

Đến khoảng 10h ngày 7/9, cả nhóm bơi từ mỏm đá vào bờ. Bốn người đã đến bờ an toàn, còn lại anh R.C.C. (19 tuổi) bị nước cuốn trôi. Nhóm bạn đi tìm và báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, UBND xã Ia Ly đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng tìm kiếm anh C.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm trong nhiều ngày, trong đó có thợ lặn cùng các phương tiện cứu nạn dưới nước. Tuy nhiên, khu vực anh C. bị nạn có địa hình hiểm trở, nước lớn chảy xiết với độ sâu 8-10 m nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 12h ngày 10/9, lực lượng cứu nạn đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 500 m về hướng hạ lưu sông Sê San. Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng công an mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ.