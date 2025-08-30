Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện ôtô lao xuống vực ở Mẫu Sơn cùng thi thể đang phân hủy

  • Thứ bảy, 30/8/2025 23:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khi đi rừng, người dân Mẫu Sơn (Lạng Sơn) phát hiện ôtô rơi xuống vực cùng thi thể đang phân hủy, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người ở tỉnh Bắc Ninh.

Tối 30/8, trả lời Báo Điện tử VTC News ông Hoàng Vĩnh Hưng, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xác nhận người dân trên địa bàn phát hiện một chiếc ôtô lao xuống vực ở đỉnh Mẫu Sơn, cùng một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

o to lao xuong vuc anh 1

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn khám nghiệm hiện trường.

Cụ thể, cùng ngày, khi đi rừng, người dân nơi đây phát hiện một chiếc ôtô lao xuống vực ở đỉnh Mẫu Sơn trong tình trạng biến dạng hoàn toàn.

Sau khi tìm kiếm xung quanh, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể đang phân hủy.

o to lao xuong vuc anh 2

Chiếc ôtô bị biến dạng hoàn toàn.

Kiểm tra giấy tờ đi kèm trong xe, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người thuộc tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Liên hệ với gia đình, được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7.

"Đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng xác định chỉ có 1 người gặp nạn", ông Hưng cho biết thêm.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/phat-hien-o-to-lao-xuong-vuc-o-mau-son-cung-thi-the-dang-phan-huy-ar962831.html

VTCNews

ô tô lao xuống vực Lạng Sơn Bắc Ninh Hoàng Vĩnh Hưng Đỉnh Mẫu Sơn Mẫu Sơn Đi rừng

  • Lạng Sơn

    Lạng Sơn
    • Diện tích: 8.310,2 km²
    • Dân số: 768.700 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 10 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 205
    • Biển số xe: 12

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý