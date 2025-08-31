Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đang câu cá, tá hỏa phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương

  • Chủ nhật, 31/8/2025 19:52 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Đang đi câu cá, một nhóm người bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương ven kênh Xáng thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, TPHCM. Ngay lập tức, nhóm người đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 31/8, Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ thi thể vừa được người dân phát hiện ven kênh Xáng thuộc xã Đông Thạnh.

Trước đó vào trưa cùng ngày, người dân đi câu cá tại khu vực kênh Xáng (xã Đông Thạnh, TP.HCM) và phát hiện vật thể lạ nằm gần bờ. Đến gần kiểm tra, nhiều người bàng hoàng khi nhận ra đó là một thi thể người đã phân hủy gần hết, chỉ còn trơ lại bộ xương. Ngay lập tức, nhóm người này đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra.

thi the anh 1

Thi thể chỉ còn bộ xương được người dân phát hiện vào trưa 31/8

Theo ghi nhận ban đầu, thi thể đã phân hủy mạnh, mất nhiều bộ phận xương khiến việc nhận diện giới tính và danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 17h cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn đang được triển khai.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

