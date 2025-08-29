Thi thể nổi trên sông Sêrêpốk sau hai ngày mất tích

Nam sinh 18 tuổi ở Đắk Lắk mất tích cách đây hai ngày. Sau đó thi thể người này được phát hiện khi nổi trên sông Sêrêpốk.

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể của nam sinh H.N.T.H. (18 tuổi, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng cứu hộ trục vớt thi thể thanh niên lên bờ.

Trước đó, chiều tối 28/8, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk (đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Công tác cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do trời đã tối, mưa lớn, nước sông chảy xiết. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh cách nơi nghi tự tử gần 10 km.

Thi thể nam sinh sau đó được đưa lên bờ và bàn giao cho Công an xã Hòa Phú để điều tra theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trước đó, trên một tài khoản Facebook được cho là của nam sinh này đã đăng tải status nói về ý định sẽ tìm đến cái chết.

Thông tin đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bình luận động viên nam sinh không làm điều dại dột nhưng không được phản hồi.

Theo thông tin đăng tải tìm kiếm, em H. rời khỏi nhà vào chiều 26/8 bằng xe máy.