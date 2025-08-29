Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liên tiếp phát hiện nhiều thi thể dạt về lòng hồ thủy điện

  • Thứ sáu, 29/8/2025 12:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ trong 4 ngày, người dân đã phát hiện 4 thi thể theo nước trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, Nghệ An).

Trưa 29/8, ông Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ (Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày người dân địa phương phát hiện thêm một thi thể trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na. Đây là thi thể thứ 4 được phát hiện trong vòng 4 ngày qua, trôi dạt về xã này.

Thi thể thứ 4 được phát hiện sáng nay (29/8) trên lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Cụ thể, khoảng 8h sáng 29/8, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt về khu vực đập phụ của thủy điện Hủa Na. Do thi thể đã phân hủy nên chưa thể xác định nhân thân nạn nhân.

Người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Trước đó vào ngày 25/8, người dân địa phương cũng phát hiện hai thi thể trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na. Trong đó một thi thể được xác định giới tính nữ. Một thi thể phân hủy nên chưa thể xác định giới tính.

Thi thể thứ 3 được phát hiện trôi dạt gần chiếc hòm có dòng chữ nước ngoài hôm 28/8 trên lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Đến ngày 28/8, người dân tiếp tục phát hiện thêm một thi thể cùng chiếc hòm trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na. Trên chiếc hòm, người dân phát hiện có dòng chữ nước ngoài.

“Hiện cơ quan công an đang xác định danh tính nạn nhân, nguyên nhân”, ông Bùi Văn Hiền, Bí thư xã Thông Thụ nói.

Phát hiện một thi thể không nguyên vẹn ở bờ biển tỉnh Lâm Đồng

Thi thể nghi là nam giới nằm trong lùm cây, bị cát vùi lấp một phần, phân hủy rất nặng, quần áo trên người là đồ pijama hoa văn trắng, đen.

21:00 24/8/2025

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trên núi đá ở Ninh Bình

Sáng 23/8, chính quyền xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh).

14:00 23/8/2025

Đi cắt cỏ, hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước

Trong lúc đi cắt cỏ, một người dân ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An) phát hiện 2 thi thể dưới mương nước nên báo cơ quan chức năng.

20:17 19/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/lien-tiep-phat-hien-nhieu-thi-the-troi-dat-ve-long-ho-thuy-dien-o-nghe-an-post1773885.tpo

Ngọc Tú/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

Đọc tiếp

