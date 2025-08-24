Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện một thi thể không nguyên vẹn ở bờ biển tỉnh Lâm Đồng

  • Chủ nhật, 24/8/2025 21:00 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Thi thể nghi là nam giới nằm trong lùm cây, bị cát vùi lấp một phần, phân hủy rất nặng, quần áo trên người là đồ pijama hoa văn trắng, đen.

Tối 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường sau phát hiện một thi thể không nguyên vẹn gần bờ biển tại xã Phan Rí Cửa.

Trước đó vào chiều cùng ngày, một người dân địa phương trình báo phát hiện một thi thể nghi là nam giới nằm trong lùm cây cách bờ biển thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa khoảng hơn 50m.

Công an xã Phan Rí Cửa đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Bước đầu xác định thi thể bị cát vùi lấp một phần, phân hủy rất nặng, quần áo trên người là đồ pijama hoa văn trắng, đen.

Thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn trong đó hộp sọ nằm cạnh đùi phải, có một sợi dây treo ở cành cây gần đó...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm tung tích, danh tính nạn nhân và đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trên núi đá ở Ninh Bình

Sáng 23/8, chính quyền xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh).

32:1894 hôm qua

Du khách tử vong ở Cúc Phương đam mê du lịch, từng nhiều lần đi rừng

Sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung.

22:56 19/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://www.vietnamplus.vn/phat-hien-mot-thi-the-khong-nguyen-ven-o-bo-bien-tinh-lam-dong-post1057639.vnp

Nguyễn Thanh/Vietnam+

Thi thể Lâm Đồng Lâm Đồng THi thể Lâm Đồng Thi thể không nguyên

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý