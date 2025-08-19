Du khách tử vong ở Cúc Phương đam mê du lịch, từng nhiều lần đi rừng

Sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung.

Nạn nhân là con thứ hai trong gia đình, chưa lập gia đình, đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vị trí phát hiện thi thể nằm ở khu vực địa hình hiểm trở, cách nơi nạn nhân để lại ba lô, giấy tờ tùy thân khoảng 500 m. Nhận định ban đầu cho rằng anh Nguyễn Quốc Mạnh (N.Q.M.) có thể bị lạc đường, trượt ngã xuống hố sâu dẫn đến tử vong. Hiện trường đã được khám nghiệm, lực lượng cứu hộ đang triển khai công tác đưa thi thể ra ngoài để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo nhận định ban đầu, anh N.Q.M. có thể bị lạc đường trong rừng sâu, trượt chân ngã xuống hố và tử vong. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, địa hình phức tạp và hiểm trở, trên cơ thể có nhiều vết thương. Lực lượng cứu hộ dự kiến mất nhiều giờ để đưa thi thể ra khỏi hiện trường.

Gia đình cho biết anh N.Q.M. là con thứ hai, chưa lập gia đình, đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa, hiện là kỹ sư của một tập đoàn ôtô nước ngoài. Nhân dịp được nghỉ một tuần, anh đến Cúc Phương tham quan. Ban đầu anh dự kiến đi cùng hai người bạn, nhưng do họ bận nên anh quyết định đi một mình và không may gặp nạn.

Trước đó Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, trải qua 6 ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phát hiện thi thể anh N.Q.M. - người mất tích khi tham quan rừng Cúc Phương hôm 14/8.