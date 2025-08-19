Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Đi cắt cỏ, hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước

  • Thứ ba, 19/8/2025 20:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong lúc đi cắt cỏ, một người dân ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An) phát hiện 2 thi thể dưới mương nước nên báo cơ quan chức năng.

Chiều tối 19/8, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang xác minh nhân thân 2 thi thể vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người dân khi đi cắt cỏ ở đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An), hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước.

thi the duoi muong nuoc anh 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể là đoạn đường cua qua xóm 1, xã Quỳnh Tam.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, cả hai thi thể đều đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện, cơ quan chức năng chưa thể nhận dạng các nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

