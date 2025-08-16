Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nam sinh viên tử vong, bị xe ben kéo lê hơn một km ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 16/8/2025 15:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 15/8, một nam sinh viên học năm 4 một trường đại học ở TP.HCM va chạm với xe ben trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, TP.HCM bị kéo lê hơn 1km, thi thể biến dạng.

Sáng 16/8, Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn trên địa bàn xảy ra tối 15/8.

Xe ben keo sinh vien anh 1

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy với xe ben.

Cụ thể, nam sinh viên đi xe máy di chuyển từ hướng ngã ba Giồng đi xã Bà Điểm. Khi đến đoạn gần cầu Bà Mãnh, xã Bà Điểm thì xảy ra va chạm với xe ben (chưa rõ biển số).

Hậu quả, nam thanh niên bị kéo lê hơn 1 km, thi thể biến dạng.

Điều tra ban đầu, nam sinh viên tên H. đang học năm 4 một trường đại học ở TP.HCM.

Cũng trong tối 15/8, rạng sáng 16/8, một tài xế chạy xe máy ngược chiều trên cầu vượt Ngã Tư Ga (TP.HCM) đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến hai người phải nhập viện cấp cứu và một người khác bị thương nhẹ.

Xe ben keo sinh vien anh 2

Hiện trường vụ tai nạn xe máy đâm nhau liên hoàn.

Tại hiện trường, vụ tai nạn đã làm hư hỏng hai xe máy, trong đó có một xe của tài xế công nghệ. Một số nhân chứng cho biết, chiếc xe máy chạy ngược chiều đi với tốc độ cao, tông trực diện vào xe của tài xế công nghệ đang đi đúng làn đường.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) và Công an phường An Phú Đông điều tra, làm rõ, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích của tài xế gây tai nạn.

Lật xe khách chở 18 sinh viên ở Lâm Đồng

UBND xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng, y tế hỗ trợ, sơ cứu các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách chiều 24/7.

11:03 25/7/2025

Bị 'bóc phốt' trên mạng khi đi xe buýt, nữ sinh ở TP.HCM phân trần

Nữ sinh viên bị tịch thu thẻ xe buýt và bất ngờ bị "tố" trên mạng xã hội sau chuyến xe buýt sáng 12/4.

15:14 12/4/2025

Hai sinh viên nước ngoài gây tai nạn môtô, một người tử vong

Hai sinh viên mang quốc tịch Ấn Độ chạy xe môtô tốc độ cao bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào tường nhà dân. Hậu quả khiến người cầm lái tử vong tại chỗ, người còn lại thương nặng.

17:00 4/6/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/nam-sinh-vien-tu-vong-bi-xe-ben-keo-le-hon-mot-km-post1769712.tpo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe ben kéo sinh viên Tp. Hồ Chí Minh Sinh viên tử vong Kéo lê sinh viên Xe ben TP.HCM Phan Văn Hớn TP.HCM Xe ben kéo lê

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý