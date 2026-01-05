Mưa lớn trái mùa đúng giờ tan tầm ở TP.HCM

|
Chiều 5/1, TP.HCM xuất hiện mưa lớn trái mùa. Khu vực trung tâm thành phố như phường Sài Gòn, phường Bến Thành...
Nhiều người vội vã di chuyển trong mưa về nhà. Cơn mưa đúng giờ tan tầm cùng xe cộ đông đúc cũng khiến nhiều người đi lại khó khăn.
Cơn mưa trái mùa xuất hiện tại TP.HCM vào đầu tháng 1, thời điểm thường thuộc mùa khô. Hiện tượng này được xem là bất thường so với quy luật thời tiết nhiều năm.
Nhịp sống người dân đảo lộn vì cơn mưa bất chợt giữa mùa khô, nhiều người dân không kịp chuẩn bị áo mưa, ô dù khi ra đường.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong vài ngày tới, khu vực Nam bộ tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ ổn định, sau đó suy yếu chậm, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao có xu hướng rút dần ra phía đông.
Sự tương tác giữa hai hình thái thời tiết này tạo điều kiện hình thành nhiễu động gió đông trên cao, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện cục bộ tại TP.HCM và một số khu vực Nam Bộ trong vài ngày tới.
Mưa lớn tại TP.HCM kéo dài khoảng gần 1 giờ. Đến khoảng 17h30, trời ngớt mưa và không khí mát mẻ.
Trên vỉa hè khu vực Diamond Plaza, nhiều người dừng lại trú mưa. Sau một ngày dài thời tiết bí bách, trời âm u thì cơn mưa giúp hạ nhiệt đáng kể, mang lại không khí dễ chịu.
Trong khoảng gian này, thời tiết chuyển nhiều mây hơn, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng gia tăng, tuy nhiên chỉ dưới 30% diện tích khu vực có mưa, tập trung chủ yếu ở ven biển phía đông và lượng mưa không nhiều. Nhiệt độ buổi tối có xu hướng tăng dần, tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời vẫn còn se lạnh.
