Phó thủ tướng: Phải coi hành vi lái xe khi có nồng độ cồn là tội phạm

Nhấn mạnh hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn là tội phạm, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đặt mục tiêu 100% tài xế không vi phạm.

Nội dung trên được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề cập khi phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, chiều 6/1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không thể dừng ở trao đổi chung chung mà phải chuyển từ nói sang làm, hành động cụ thể, xác định rõ việc làm được ngay và việc cần tính toán lâu dài, gắn với yêu cầu xây dựng cơ chế, mô hình tổ chức mạnh hơn.

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Thường trực Ủy ban, Bộ Công an và các địa phương, Phó thủ tướng thống nhất đánh giá, các chỉ tiêu an toàn giao thông qua từng năm có xu hướng giảm, nhưng số lượng người chết, bị thương vẫn ở mức rất đáng lo ngại. Một số địa phương có số người chết vượt 14-15 người/100.000 dân là con số đau xót.

"Đề nghị Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông có giải pháp đảm bảo 90%, tiến tới 100% người điều khiển phương tiện không vi phạm nồng độ cồn. Coi hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn là hành vi nguy hiểm, là tội phạm", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó thủ tướng, yếu tố con người là nguyên nhân then chốt trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Do đó, việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; không chỉ dừng ở khả năng điều khiển phương tiện mà phải gắn với ý thức trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Nhận xét nhiều vụ tai nạn gần đây liên quan đến cả phương tiện và công tác kiểm định, hoán cải, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng rà soát toàn diện công tác kiểm định, đánh giá an toàn kỹ thuật phương tiện. "Dù đã có cố gắng, cải tiến, điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng vẫn chưa đủ, cần có phương án rõ ràng hơn", Phó thủ tướng nói.

Về hạ tầng, Phó thủ tướng nhấn mạnh vấn đề các điểm đen, lối mở giao cắt, đặc biệt giữa đường sắt và đường bộ đã được chỉ ra nhiều năm, hiện mới xử lý được khoảng 70%. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đặt mục tiêu năm 2026 xử lý đạt 100% các nguyên nhân trực tiếp này.

Với đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn, Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn an toàn cho từng loại đường, xác định rõ tốc độ, tổ chức giao cắt, không coi đường nông thôn là chỉ dành cho người đi bộ. Việc rà soát phải hoàn thành trong quý II/2026.

"Bộ Xây dựng phải thay đổi cách tiếp cận trong thiết kế đô thị và hạ tầng giao thông, lấy an toàn làm tiêu chí trung tâm; ưu tiên phát triển giao thông công cộng và các loại hình giao thông xanh; tổ chức hạ tầng theo hướng phân tách các loại phương tiện có tốc độ khác nhau, bảo đảm mỗi loại đường và mỗi loại phương tiện đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, qua đó giảm xung đột giao thông và tai nạn", Phó thủ tướng lưu ý.

Phó thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì chiến dịch kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; làm rõ nguyên nhân vi phạm từ người lái, chủ doanh nghiệp, phương tiện, công tác kiểm soát và điều kiện hạ tầng, trong đó có việc thiếu điểm dừng nghỉ, logistics trên các tuyến đường dài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình giáo dục pháp luật giao thông cụ thể trong nhà trường; kết hợp gia đình - nhà trường; hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm. Học sinh đi xe đạp điện, xe máy phải được giáo dục, hướng dẫn cả lý thuyết và thực hành.

Về chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2026, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương đăng ký bằng các chỉ số định lượng; tối thiểu giảm 50% so với năm 2025; địa phương đã giảm 50% thì phải đặt mục tiêu cao hơn. Trường học phải đạt tỉ lệ 100% học sinh nắm vững luật giao thông.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ liên quan xây dựng phương án kết thúc hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đề xuất mô hình tổ chức mới hiệu lực, hiệu quả hơn, trình Chính phủ, Thủ tướng.