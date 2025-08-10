Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn sau 6 ngày

  • Chủ nhật, 10/8/2025 15:25 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn.

Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, trưa 10/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh N.B.K.C (trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) - người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn chiều 4/8.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều tình nguyện viên tìm kiếm nạn nhân mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn trong nhiều ngày qua.

Theo đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực núi có địa hình hiểm trở, nhiều vách đá và khe sâu. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa thi thể xuống núi, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như báo Tiền Phong đưa tin, trước đó, tối 4/8, người thân không liên lạc được với anh C.. Sáng 5/8, bạn bè đã tổ chức tìm kiếm và báo cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng nhiều tình nguyện viên, người leo núi chuyên nghiệp mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai flycam, huy động chó nghiệp vụ, đồng thời chia lực lượng theo nhiều hướng nhằm tiếp cận các khu vực hiểm trở, nơi nghi ngờ nạn nhân có thể đã đi qua.

Tuy nhiên, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn dốc cao, rừng rậm và nhiều khe đá sâu khiến công tác cứu hộ gặp không ít trở ngại. Thật đáng tiếc, điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m, được ví như "nóc nhà của Nha Trang", địa điểm ưa thích của cộng đồng những người thích bộ môn leo núi. Hiện nay, các hoạt động leo núi, khám phá tại đây chỉ mang tính chất tự phát, chưa tổ chức thành các tour du lịch.

