Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy thi thể ông lão đánh cá 72 tuổi trên biển Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 9/8/2025 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng chức năng thi thể ngư dân mất tích trên biển cách vịnh An Hòa (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) hơn 1 hải lý.

Chiều 9/8, Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) cho hay, thi thể ngư dân mất tích trên biển vừa được tìm thấy sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Thi the ong lao 72 anh 1

Lực lượng chức năng đưa thi thể ngư dân về bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, trưa cùng ngày cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tìm thấy thi thể ông P.Đ.H. (72 tuổi, trú khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) trên biển cách vịnh An Hòa (xã Núi Thành) hơn 1 hải lý về hướng đông.

Lực lượng chức năng đã vớt thi thể nạn nhân đưa về đất liền, phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 7/8, gia đình báo tin ông P.Đ.H. chèo thuyền đi câu cá trên biển nhưng đến chiều vẫn chưa về nhà. Sau đó người dân phát hiện chiếc thuyền trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng), trên thuyền không có người, chỉ có một số vật dụng cá nhân. giấy tờ tùy thân mang tên ông H.

Đồn biên phòng Tam Thanh đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ, cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Cắt cabin xe đầu kéo, đưa thi thể tài xế ra ngoài

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, khiến tài xế xe đầu kéo tử vong, mắc kẹt trong cabin.

16:19 5/8/2025

Tìm thấy thi thể hai học sinh sau nhiều giờ mất tích

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể hai học sinh ở dưới vũng nước gần mỏ đá trên địa bàn xã Quỳnh Sơn (Nghệ An).

06:20 4/8/2025

Tìm cô gái nhảy cầu, phát hiện hai thi thể nam giới trên sông Sài Gòn

Khi tìm kiếm cô gái nhảy cầu, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nam giới. Hiện tại cơ quan chức năng đang làm thủ tục để bàn giao 3 thi thể.

09:15 2/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-ong-lao-danh-ca-72-tuoi-tren-bien-da-nang-post1767812.tpo

Hoài Văn/Tiền Phong

Thi thể ông lão 72 Đà Nẵng Thi thể ông lão Thi thể đánh cá Thi thể trên biển Biển Đà Nẵng

  • Đà Nẵng

    Đà Nẵng
    • Diện tích: 1.285km2
    • Dân số: 1,347 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 236
    • Biển số xe: 43

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý