Xuyên đêm tìm kiếm thanh niên mất tích khi tắm sông sát biên giới

Nhận tin báo có người mất tích khi tắm sông Sê Pôn, lực lượng chức năng ở Quảng Trị tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trưa 10/8, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm thanh niên mất tích khi tắm sông Sê Pôn (sông biên giới Việt Nam - Lào).

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân tối 9/8. Ảnh: QT

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 9/8, anh Hồ Văn S. (SN 2005, trú tại xã Tân Long) ra bờ sông Sê Pôn tắm và thấy anh Võ Trọng Kh. (SN 2004, trú tại xã Thuận) đang bơi ở khu vực bờ sông phía Lào.

Một lúc sau, anh S. phát hiện anh Kh. ở bờ sông phía Lào lặn xuống nước nhưng không nổi lên. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh S. báo cho người dân gần đó hỗ trợ tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết, từ chiều tối 9/8, nhiều lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Sông Sê Pôn bắt nguồn từ phía Tây dãy Trường Sơn tỉnh Savannakhet của Lào, đi về hướng Tây Bắc vào địa phận xã Lao Bảo tỉnh Quảng Trị. Trước khi vào hẳn trong lãnh thổ Lào ở xã Lao Bảo, sông có một đoạn chảy dọc biên giới hai nước.

Sông Sê Pôn có mức nước không quá sâu và là huyết mạch giao thông đường thủy giữa Lào và Việt Nam.