Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xuyên đêm tìm kiếm thanh niên mất tích khi tắm sông sát biên giới

  • Chủ nhật, 10/8/2025 11:37 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Nhận tin báo có người mất tích khi tắm sông Sê Pôn, lực lượng chức năng ở Quảng Trị tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trưa 10/8, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm thanh niên mất tích khi tắm sông Sê Pôn (sông biên giới Việt Nam - Lào).

Mat tich anh 1

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân tối 9/8. Ảnh: QT

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 9/8, anh Hồ Văn S. (SN 2005, trú tại xã Tân Long) ra bờ sông Sê Pôn tắm và thấy anh Võ Trọng Kh. (SN 2004, trú tại xã Thuận) đang bơi ở khu vực bờ sông phía Lào.

Một lúc sau, anh S. phát hiện anh Kh. ở bờ sông phía Lào lặn xuống nước nhưng không nổi lên. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh S. báo cho người dân gần đó hỗ trợ tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết, từ chiều tối 9/8, nhiều lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Sông Sê Pôn bắt nguồn từ phía Tây dãy Trường Sơn tỉnh Savannakhet của Lào, đi về hướng Tây Bắc vào địa phận xã Lao Bảo tỉnh Quảng Trị. Trước khi vào hẳn trong lãnh thổ Lào ở xã Lao Bảo, sông có một đoạn chảy dọc biên giới hai nước.

Sông Sê Pôn có mức nước không quá sâu và là huyết mạch giao thông đường thủy giữa Lào và Việt Nam.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Trượt chân ngã khi lội suối, hai sinh viên ở Đà Nẵng mất tích

Hai sinh viên ở Đà Nẵng mất tích sau khi lội suối và không may trượt chân ngã.

12:11 1/8/2025

14 người chết và mất tích vì mưa lũ kinh hoàng ở Điện Biên

Tại Điện Biên, mưa lũ đã làm 14 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, ngập chìm. Một thủy điện buộc phải xả lũ khẩn cấp.

10:40 1/8/2025

Cô bé 13 tuổi ở Hà Nội mất tích và hành trình đoàn tụ đầy phép màu

Từ Hà Nội đến TP.HCM, rồi lặn lội về Long An (cũ), vợ chồng chị Thùy Dương chưa một giây dừng lại trong hành trình tìm con. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và cơ quan chức năng, gia đình chị đã được đoàn tụ.

22:27 27/7/2025

https://vtcnews.vn/xuyen-dem-tim-kiem-thanh-nien-mat-tich-khi-tam-song-sat-bien-gioi-ar958935.html

Nguyễn Vương/VTCNews

Mất tích Quảng Trị sông Sê Pôn Việt-Lào Quảng Trị

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý