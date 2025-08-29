Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới chỉ nhô ra đôi chân trên rạch ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 29/8/2025 12:45 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Nam thanh niên xảy ra xích mích với đồng nghiệp làm chung rồi mất liên lạc và được phát hiện trên rạch Ông Bố (TP.HCM). Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 29/8, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân một người tử vong, vừa phát hiện dưới rạch Ông Bố (phường Bình Hòa).

Thi the Ong Bo TP.HCM anh 1

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, một người dân đi câu cá phát hiện đôi chân người trong bụi cỏ dưới rạch Ông Bố. Người này sau đó đã hô hoán người xung quanh và trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể nam giới đang phân hủy, bị che lấp trong bụi cỏ, chỉ nhô ra đôi chân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Bình Hòa đã có mặt bảo vệ hiện trường. Thi thể nam thanh niên đã được trục vớt lên bờ để thực hiện công tác pháp y.

Thi the Ong Bo TP.HCM anh 2

Thi thể thanh niên nổi trên mặt nước.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (SN 1996, quê Quảng Ngãi). Theo thông tin từ người thân, nạn nhân làm việc tại một cơ sở đóng gói mỹ phẩm cách hiện trường hơn 500 m.

Trước đó tối 23/8, sau khi xảy ra mâu thuẫn với một đồng nghiệp làm chung, mọi người không thể liên lạc được với anh T.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Liên tiếp phát hiện nhiều thi thể dạt về lòng hồ thủy điện

Chỉ trong 4 ngày, người dân đã phát hiện 4 thi thể theo nước trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, Nghệ An).

1 giờ trước

Phát hiện một thi thể không nguyên vẹn ở bờ biển tỉnh Lâm Đồng

Thi thể nghi là nam giới nằm trong lùm cây, bị cát vùi lấp một phần, phân hủy rất nặng, quần áo trên người là đồ pijama hoa văn trắng, đen.

21:00 24/8/2025

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trên núi đá ở Ninh Bình

Sáng 23/8, chính quyền xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh).

14:00 23/8/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-nam-gioi-chi-nho-ra-doi-chan-tren-rach-o-tphcm-post1773881.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Thi thể Ông Bố TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Thi thể nam giới Thi thể trên rạch Thi thể TP.HCM Thi thể Ông Bố Rạch Ông Bố TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý