Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW

  • Thứ tư, 31/12/2025 12:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Nguyen Xuan Truong Noi chinh anh 1

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường được Ban Bí thư tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Ảnh: VOV.

Sáng 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978; tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, có trình độ Tiến sỹ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm), Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Xuân Trường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều vị trí công tác: giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường được Ban Bí thư tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp của đồng chí trong thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan trong công tác cán bộ, qua đó góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, tăng cường sức mạnh, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác nội chính.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ vinh dự lớn lao khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương hứa sẽ quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trên cương vị công tác mới; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Trường khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bản lĩnh thực tiễn; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần nêu gương, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Sơn La có tân Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La, được điều động, phân công đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La.

17:01 16/12/2025

Chủ tịch Hà Nội làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược TW

Bộ Chính trị quyết định điều động ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

13:49 28/11/2025

Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TW

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TW.

11:32 4/11/2025

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

