Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TW

  • Thứ ba, 4/11/2025 11:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TW.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

  • Lê Minh Trí

    Lê Minh Trí

    Ông Lê Minh Trí là Viện trưởng VKSND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

    • Chức vụ: Viện trưởng VKSND Tối cao
    • Năm sinh: 1960
    • Quê quán: TP.HCM
    • Học vị, học hàm: Cử nhân luật, an ninh

