Thi thể xăm hình cá chép nổi trên mặt hồ ở Gia Lai

  • Thứ ba, 9/9/2025 19:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người dân đi qua phát hiện một thi thể là nam giới nổi tại mặt nước ở mặt hồ công viên Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, trên người có xăm hình một con cá chép lớn và bông sen.

Thi the xam ca chep anh 1

Thi thể nạn nhân nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân sau khi phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, người dân đi qua phát hiện vật thể bất thường nổi tại mặt nước ở mặt hồ công viên Đức Cơ. Khi tiếp cận, người dân nhận thấy đây là một xác chết nên đã trình báo Công an xã Đức Cơ.

Bước đầu, công an xác định, thi thể trên là nam giới, ngoài 30 tuổi, mặc quần jean, áo thun và áo khoác, tất cả đều màu đen. Ngoài ra, trong túi quần của thi thể có một chiếc điện thoại, một gói thuốc lá, một chiếc bật lửa; trên người nạn nhân có xăm hình con cá chép lớn và bông sen.

Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã trục vớt, đưa thi thể về Trung tâm y tế Đức Cơ để tiến hành các thủ tục điều tra.

https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-xam-hinh-ca-chep-noi-tren-mat-ho-cong-vien-o-gia-lai-post1776787.tpo

Tiền Lê/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

