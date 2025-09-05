Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể một người đàn ông sau vụ cháy rừng

  • Thứ sáu, 5/9/2025 09:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể được nhận dạng ban đầu là ông T.M sau khi dập đám cháy bùng phát tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 6 (xã Phú Vinh, thành phố Huế).

Thi the chay rung Hue anh 1

Lực lượng Bộ đội Biên phòng chữa cháy rừng sản xuất tại xã Phú Vinh, thành phố Huế. Ảnh: TTXVN.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng sản xuất xảy ra tại xã Phú Vinh.

Trong khu vực xảy ra đám cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một người đàn ông.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ 45 ngày 4/6, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 6 (xã Phú Vinh, thành phố Huế) của gia đình ông T.S (sinh năm 1964) và ông T.M (sinh năm 1955), cùng trú tại địa bàn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai lực lượng chữa cháy.

Đến khoảng 20 giờ ngày 4/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích bị ảnh hưởng được xác định khoảng 1 ha. Cùng với đó, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể được nhận dạng ban đầu là ông T.M.

