Người đàn ông tử vong dưới bánh xe tải ở TP.HCM

Cú va chạm khiến nạn nhân văng xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Xe máy nằm dưới gầm xe tải, trong khi thi thể nạn nhân cách phương tiện khoảng 20 m.

Rạng sáng 22/9, Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe tải biển số 77C-067.49 do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn hướng về cầu Bưng. Khi đến giao lộ Lê Trọng Tấn – CN3, phương tiện này va chạm với xe máy do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, trích xuất camera an ninh khu vực và điều tra nguyên nhân vụ việc.