Mưa bão còn kéo dài ở Hà Nội

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hoàn lưu của bão Bualoi sẽ tiếp tục gây mưa cho Hà Nội đến chiều tối ngày 30/9, lượng mưa từ sáng 29/9 đến chiều tối 30/9 phổ biến từ 80 tới 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, mưa bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội từ khoảng trưa 28/9. Từ sáng nay (29/9), cùng với sự dịch chuyển tâm bão lên hướng bắc, mưa bắt đầu gia tăng về cường độ ở Thủ đô.

Hà Nội còn mưa lớn đến chiều 30/9. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain ghi nhận nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 8h30 sáng nay ở xã Hương Sơn là 87,4 mm, ở xã Hồng Sơn là 72,6 mm. Khu vực phía nam và trung tâm thành phố xuất hiện mưa vừa.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số Bualoi, từ 29/9 tới 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 tới 200 mm, có nơi trên 350 mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 tới 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Tại Hà Nội từ sáng 29/9 đến chiều tối ngày 30/9, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Tổng lượng mưa khu vực phía Tây, phía Nam và Trung tâm thành phố thời gian này từ 80 tới 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực phía Bắc thành phố mưa phổ biến 70-130 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước quá tải, có thể gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân Thủ đô. Ngoài ra, nguy cơ xuất hiện lũ quét và sạt lở đất ở mức độ trung bình tại các xã Yên Xuân, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài và Phú Cát.

Bão Bualoi đang là cơn bão nguy hiểm nhất đổ bộ nước ta từ đầu năm với vùng ảnh hưởng rộng nhất, suốt từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh, cường độ đổ bộ mạnh nhất, cấp 11, giật cấp 14 và thời gian tác động đất liền lâu nhất.

Đến 9h sáng nay, sau gần 12 giờ quần thảo đất liền, bão vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11, tâm bão đang trên khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Dự báo đến trưa nay bão mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang Thượng Lào.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

