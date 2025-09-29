Thành Vinh tan hoang, cuộc sống người dân đảo lộn do mất điện

Sau 13 tiếng quần thảo từ bắc Quảng Trị đến Nghệ An , lúc 13h ngày 29/9, bão số 10 (Bualoi) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến vào Thượng Lào. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần. Ghi nhận của Tri Thức - Znews tại phường Thành Vinh (TP. Vinh cũ), mưa lớn rải rác từ sáng đến chiều, kết hợp mất điện diện rộng khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Trong ảnh, nước sông Cửa Tiền dâng cao, nhiều hộ ven sông bị cô lập.

Chị Nguyễn Thanh, sống tại phường Thành Vinh, cho biết đây là "cơn bão lớn nhất từng trải qua". Chưa đầy một tháng, người dân phải hứng chịu liên tiếp hai cơn bão số 5 và số 10. "Mất điện từ 22h ngày 28/9, cuộc sống bị xáo trộn. Bão số 5 từng mất điện hai ngày, giờ không biết lần này sẽ thế nào", chị nói.

Dãy nhà dọc sông Cửa Tiền bị bão số 10 quật tung mái, từng mảng tôn và gạch vữa bung tróc, để lại khung nhà trơ trọi, nham nhở.

Tại trung tâm phường Thành Vinh, nhiều tuyến đường lớn như đại lộ Lê Nin, đường 72 m, Phượng Hoàng Trung Đô bị ngập sâu, xe máy và ôtô gầm thấp không thể di chuyển. Không ít phương tiện cố vượt qua đã chết máy, phải gọi cứu hộ. Người dân xắn quần lội qua vùng nước ngập.

Trên đường Mai Hắc Đế, một showroom nội thất bị gió giật mạnh vỡ kính dù trước đó đã chằng buộc bằng bao cát.

Một tháng trước, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng cho hệ thống cây xanh đô thị, nay bão số 10 tiếp tục quật ngã hàng nghìn cây, khiến nhiều tuyến phố ngổn ngang, giao thông tê liệt.

Theo Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Vinh, khoảng 6.000 cây bị gãy đổ trong cơn bão số 10, phần lớn là cây cổ thụ đã trụ vững sau bão số 5. "Có những cây vừa được dựng dậy chưa lâu nay tiếp tục bật gốc, không thể cứu chữa", ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, nói.

Hàng trăm công nhân được chia nhóm, sử dụng xe cẩu, cưa máy làm việc liên tục, nhằm nhanh chóng thông đường, đảm bảo an toàn cho người dân. Công ty cây xanh cũng phối hợp ngành điện lực và viễn thông để xử lý kịp thời những điểm mất an toàn.

Kết luận tại cuộc họp ứng phó bão Bualoi tại Sở Chỉ huy tiền phương (Nghệ An), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương. Ông cho rằng công tác dự báo đã kịp thời, chính xác với một cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, quỹ đạo khó lường, hoàn lưu rộng kéo dài tới 8 giờ. Từ cơ sở dự báo này, Chính phủ ban hành 3 công điện chỉ đạo, các địa phương phối hợp cùng quân đội huy động lực lượng, phương tiện, nhờ đó thiệt hại về người được hạn chế.

Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa mất điện diện rộng vì bão số 10

Thông tin nhanh từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến 7h sáng 29/9, bão số 10 (Bualoi) đã gây mất điện diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cụ thể, bão đã làm ảnh hưởng đến lưới điện 110 kV của tổng công ty với 38 đường dây phải tạm ngừng vận hành tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng 22 trạm biến áp 110 kV ngừng hoạt động ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Với lưới điện trung thế, trên 15.000 trạm biến áp (TBA) bị gián đoạn cấp điện, nhiều nhất là Nghệ An (gần 8.000 trạm), Hà Tĩnh (trên 4.000 trạm), Thanh Hóa (khoảng 2.820 trạm) và một phần nhỏ ở Ninh Bình.

Bão số 10 cũng đã làm ảnh hưởng tới gần 1,87 triệu khách hàng của EVNNPC, trong đó còn hơn 1,8 triệu khách hàng đang mất điện (chiếm khoảng 34% tổng số khách hàng mà EVNNPC phục vụ).