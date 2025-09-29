Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một Bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong khi đi chống bão

  • Thứ hai, 29/9/2025 14:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một bí thư chi bộ thôn ở Thanh Hóa tử vong do bị cây đổ đè trúng người trong bão số 10.

Sáng 29/9, thông tin từ UBND xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết một bí thư thôn ở địa phương bị cây đổ trúng người dẫn đến tử vong trong lúc đi chống bão số 10.

Bi thu Thanh Hoa chet anh 1

Ông H. bị cây ngã đổ, đè tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Dân Lý cũ, nay là xã Triệu Sơn).

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 6h cùng ngày, khi ông H di chuyển trên tuyến đường liên thôn thì gió bất ngờ quật đổ 1 cây xà cừ to. Cây đổ đè trúng ông H khiến ông này tử vong.

"Tối hôm qua (28/9), ông H. cùng toàn bộ cán bộ của xã phải túc trực tại nhà văn hóa thôn để phòng chống bão số 10. Sáng nay khi trở về nhà, ông H gặp nạn", lãnh đạo xã Triệu Sơn thông tin.

Do ảnh hưởng bão số 10, trong đêm 28 rạng sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn diện rộng, nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập; nhiều nhà dân bị sập.

Xác định danh tính tài xế húc xe máy chờ đèn đỏ, dọa đạp nữ quân nhân

Đội CSGT số 7 làm rõ danh tính người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, húc xe đang chờ đèn đỏ, còn dọa đạp nữ quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân.

3 giờ trước

Hàng chục người mất tích, nhà cửa đổ nát sau bão Bualoi

Sau khi đổ bộ vào đêm 28/9 và quần thảo đến sáng 29/9, bão Bualoi đã gây nhiều thiệt hại nặng nề khắp các tỉnh thành.

3 giờ trước

Bão cuốn sập mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

Mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (tỉnh Hà Tĩnh) bị mưa to kèm theo gió lớn cuốn sập.

3 giờ trước

Hoàng Phúc/Tiền Phong

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Thanh Hóa

      Thanh Hóa
      • Diện tích: 11.130,2 km²
      • Dân số: 3.712.600 (2016)
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
      • Mã điện thoại: 237
      • Biển số xe: 36

    Đọc tiếp

